Kołdra obciążeniowa: jak dobrać, by pomogła i dziecko zaczęło spać

fot. Adobe Stock

Spis treści:

Kiedy dziecko nie chce/nie może spać, rodzice główkują nad powodami i doszukują się zaburzeń integracji sensorycznej czy problemów z wzmożonym napięciem mięśniowym.

Problem zasypiania, spokojnego, efektywnego snu u niemowląt jest ściśle powiązany z zegarem biologicznym i wyrzutem melatoniny: czasem te dwie rzeczy ze sobą nie współgrają, dlatego dziecko nawet jeśli jest zmęczone, nie może zasnąć. Wówczas trzeba testować różne pory i okoliczności (rytuały zasypiania) tak, by maluch osiągnął tę pożądaną przez rodziców synergię.

Jeśli jednak miesiące spędzasz już nad usypianiem zmęczonego dziecka lub nad łóżeczkiem, w którym maluch się obraca, wierci i niespokojnie i lekko śpi, możesz natrafić na pojęcie kołdry obciążeniowej.

Kołdra obciążeniowa jest inaczej zwana kołdrą sensoryczną, która może być wskazana, jeśli twoje dziecko ma problemy z koncentracją, jest nadpobudliwe, nazbyt aktywne, rozdrażnione, nie sypia w nocy, ma problemy z zasypianiem.

Najczęściej jest wykona z dobrych jakościowo materiałów, dobierana na podstawie wymiarów i wagi dziecka (lub dorosłego), wypełniona szklanym granulatem.

Kołdra obciążeniowa cechuje się tym, że przez delikatny nacisk stymuluje wyspecjalizowane receptory zawarte w mięśniach i ścięgnach, odpowiedzialne za dostarczanie prawidłowych informacji na temat położenia ciała w przestrzeni oraz ogólnych jego elementów względem siebie.

To tak, jakby dawała ciału informację: czas na odpoczynek, czas na regenerację, zapomnij o bodźcach. Osoby korzystające z prawidłowo dobranej kołdry śpią głębiej, przez co są bardziej wypoczęte i zrelaksowane.

Kołdra obciążeniowa: pomaga dziecku poradzić sobie z przebodźcowaniem,

działa uspokajająco na ciało uspokajająco i wyciszająco,

wpływa na zwiększenie koncentracji,

redukuje uczucia lęku, stany depresyjne czy wahania nastrojów,

pomaga walczyć z bezsennością.

Kołdrę sensoryczną stosuje się przy zaburzeniach psychofizycznych, takich jak ADHD, zespół Downa, zespół Aspergera czy autyzm po to, by w czasie snu dziecka delikatnie naciskała na jego ciało i stymulowała układ proprioceptywny, który odpowiada za czucie głębokie (czyli zmysł orientacji ułożenia własnego ciała). Jest to nieoceniona zaleta terapeutyczna. Kołdra może przydać się dziecku, jeżeli ma: wzmożoną lub obniżoną wrażliwość na bodźce,

problemy z koncentracją,

obniżony poziom koordynacji ruchowej,

nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej ( zbyt duża lub zbyt niska).

zdiagnozowane różnego rodzaju zaburzenia psychofizyczne.

Kołdra obciążeniowa dla dziecka - jak dobrać Dobrej jakości kołdra obciążeniowa: powinna być szyta na zamówienie,

dostosowana do wagi i wzrostu dziecka: n ajczęściej proponowaną wagą jest od 10 do 15% masy ciała dziecka i 20 cm materiału naddanego na długości,

ajczęściej proponowaną wagą jest od 10 do 15% masy ciała dziecka i 20 cm materiału naddanego na długości, wykonana z przewiewnych materiałów,

wzmocniona od wewnątrz,

wypełniona granulatem szklanym lub kulkami szklanymi wg zaleceń terapeuty. ​Czy kołdra obciążeniowa dla niemowlaka lub dla dziecka ma sens, jeśli taki produkt w cenie 150-320 zł + poszewka, nie jest zakupem na lata (dziecko przecież rośnie? Tak, w przypadku zdiagnozowanych w/w zaburzeń i komplikacji. Zakup kołdry obciążeniowej musi być poprzedzony konsultacją z terapeutą integracji sensorycznej. Nie kupuj kołdry obciążeniowej na własną rękę! To nie jest gadżet czy nowa moda usprawniająca usypianie dziecka czy metoda na spokój rodzica w nocy.

Testowanie kołderki obciążeniowej czy kupowanie jej po innym dziecku to nie tylko głupota, lecz także niebezpieczeństwo i świadczy to o braku wiedzy i świadomości, bo jej stosowanie może przyczynić się do przepukliny, a nawet śmierci, jeśli jest niewłaściwe stosowana.

Zdrowie dziecka: Co wpływa na sen dziecka? Objawy problemów z integracją sensoryczną Ćwiczenia domowe w zaburzeniach integracji sensorycznej