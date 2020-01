fot. Adobe Stock

Zatrucie ciążowe nie ma związku z jedzeniem, choć nazwa na to wskazuje. To poważna dolegliwość, która pokazuje, jak ważne są kontrolne badania i szczery wywiad z lekarzem prowadzącym ciążę.

Zatrucie ciążowe jest rzadkim, ale bardzo niebezpiecznym schorzeniem ciążowym. Szacuje się, że występuje u 8% kobiet w ciąży. Stanowi poważne zagrożenie dla życia matki i dziecka.

Przyczyny zatrucia ciążowego nie są dobrze znane. Lekarze wyróżniają natomiast czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na wystąpienie gestozy.

cukrzyca,

nadciśnienie,

czynniki genetyczne,

choroby nerek i układu moczowego,

nadwaga lub otyłość,

zaburzenia hormonalne.

Statystycznie na zatrucie ciążowe są bardziej narażone kobiety oczekujące narodzin 1. dziecka, a także te, które są w ciąży mnogiej. Co ciekawe wiek matki nie stanowi wyznacznika - zarówno młode mamy, jak i panie po 40-tce, mają takie same „szanse” na przejście przez zatrucie ciążowe.

Warto, aby ciężarna skrupulatnie podeszła do obserwacji swojego ciała: powinnaś uwagę zwłaszcza na obrzęki, które nie chcą ustąpić samoistnie. Jeśli dochodzi do częstego zatrzymania wody, a w okolicy kostek, nóg, rąk i twarzy pojawia się opuchlizna przez którą rośnie masa ciała, to czas na konsultację lekarską.

Gestoza może mieć różny przebieg i mogą jej towarzyszyć objawy, które mylnie traktuje się jako np. infekcję czy złe samopoczucie. Jakie symptomy zatrucia ciążowego należą do najczęściej występujących?

podwyższone ciśnienie krwi powyżej wartości 140/90 mmHg,

wydalanie białka w moczu (białkomocz; wydalenie 300 mg w ciągu 24 godzin jest normalne, mówi się o poważnych, gdy wydalane jest więcej niż 3 g przez 24 godziny),

obrzęki,

gwałtowne tycie w ciąży,

nudności i wymioty (nad ranem albo całodobowo).

Zatrucie ciążowe może mieć charakter niemal bezobjawowy (bez obrzęków) lub bardzo ostry. Ze względu na okres, w którym występuje, można ją podzielić na gestozę wczesną (I trymestr ciąży) oraz późną (po 20. tygodniu ciąży).

Gestoza wczesna występuje w I trymestrze ciąży i w większości przypadków przechodzi sama bez interwencji lekarskiej. Za przyczyny jej wystąpienia uważa się zmiany hormonalne w czasie ciąży.

Gestoza późna pojawia się najczęściej w III trymestrze ciąży. Do jej głównych objawów zalicza się wcześniej wspomniane silne obrzęki, zwiększone wydalanie białka z moczem,nadciśnienie tętnicze (powyżej 140/90 mmHg). Ciężkie formy późnej gestozy to stan przedrzucawkowy oraz rzucawka ciążowa.

Comiesięczne wizyty u lekarza prowadzącego mogą w zapobiec rozwinięciu się zatrucia ciążowego, tak samo jak kontrolne badania w ciąży, mierzenie ciśnienia oraz regularne sprawdzanie masy ciała.

Kobieta ciężarna z podejrzeniem zatrucia ciążowego kierowana jest do szpitala, w którym otrzymuje leki obniżające ciśnienie krwi oraz przeciwskurczowe przez kilka dni do momentu ustabilizowania sytuacji. Jeśli zatrucie ciążowe ma przebieg ostry, pojawiają się silne wymioty, to gestoza może prowadzić do odwodnienia. Konieczne jest dożylne podawanie elektrolitów.

Jeśli ciśnienie tętnicze pomimo farmakoterapii nie spada, a stan ciężarnej nie ulega poprawie, konieczna jest dłuższa hospitalizacja. Prawdopodobnym scenariuszem jest zakończenie ciąży cesarskim cięciem, jeśli jest ona zaawansowana - decyzja zawsze należy do lekarzy.

Szybka diagnoza i szpitalne leczenie zatrucia ciążowego jest konieczne. Gestoza grozi:

niedotlenieniem lub śmiercią płodu,

poronieniem,

porodem przedwczesnym,

urodzeniem dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

