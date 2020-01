Bezsenność w ciąży: jak zwalczyć problemy z zasypianiem i ze snem

Obiegowa opinia o braku snu matek dotyczy na ogół kobiet, które już powitały na świecie swoje dziecko. Tymczasem bezsenność w ciąży to jedna z najczęstszych niedogodności - ktoś zabawnie stwierdził, że przygotowuje mamę do przyszłych nocnych pobudek.

Według najnowszych badań zaburzenia snu w ciąży zgłasza coraz więcej pacjentek. Po I trymestrze zmieniają się proporcje snu lekkiego do głębokiego i towarzyszy temu pojawianie się dziwnych snów.

Pogarsza się też efektywność snu również w związku ze zmianami fizycznymi: coraz większy brzuch ciążowy powoduje trudności w oddychaniu - wystarczy zła pozycja w trakcie snu i ciężarna jest o krok od wybudzenia.

Na bezdechy senne cierpi nawet 1/4 ciężarnych: przesuwa się przepona, a podwyższony poziom estrogenu powoduje obrzęk błon śluzowych nosa i jamy ustnej, utrudniając swobodny przepływ powietrza.

Nie powinnaś bagatelizować tych zaburzeń: wpływają na zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego ciążowego i jego powikłań, wraz ze stanem przedrzucawkowym i porodem przedwczesnym.

Gdy nie śpisz, często energicznie ruszasz nogami i odczuwasz dyskomfort, gdy... po prostu leżą w bezruchu? Możliwe, że prócz bezsenności w ciąży dotyka cię też tzw. zespół niespokojnych nóg (RLS). Jest to zaburzenie, które utrudnia zasypianie i

Na dobrą jakość snu nie masz co liczyć w III trymestrze ciąży - częste pobudki do toalety oraz bolesność stawów biodrowych czy pleców nie pozwalają na znalezienie idealnej pozycji do snu w ciąży . W zasypianiu nie pomagają też ruchy dziecka, wrażliwość piersi czy skurcze nóg. Jeśli od zawsze cierpisz na bezsenność i bierzesz leki - zaprzestań i powiadom lekarza.