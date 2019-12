Tradycyjny kapuśniak z kiszonej kapusty. Zobacz prosty przepis

Kapuśniak z kiszonej kapusty to doskonały pomysł na obiad chłodnego dnia. Jest rozgrzewający, esencjonalny i bardzo sycący. Warto go jeść jednak nie tylko ze względu na smak – wartości odżywcze kapusty kiszonej sprawiają, że to też bardzo zdrowa zupa.

Możesz gotować kapuśniak na żeberkach, kawałku wołowiny, a nawet na zwykłej porcji rosołowej. Jak go przyrządzić, by smakował doskonale?

Żeberka opłucz i pokrój na mniejsze kawałki. Włóż je do garnka i zalej 2 litrami zimnej wody. Dodaj łyżeczkę soli i doprowadź do wrzenia. Następnie zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez 40 minut. Obierz włoszczyznę i podsmaż warzywa na 1 łyżce oleju aż zaczną się rumienić – wtedy oddadzą więcej smaku. Cebulę umyj. Włóż wszystko do garnka, dodaj listki laurowe i ziele angielskie. Gotuj pod przykrywką przez pół godziny. Ziemniaki umyj i obierz. Pokrój je w kostkę i dorzuć do gotującego się wywaru. Gotuj przez 10 minut. Kiszoną kapustę opłucz i pokrój na desce. Dodaj do garnka razem z kminkiem i majerankiem i gotuj przez kolejnych 20 minut. Usuń seler i cebulę z garnka. Boczek pokrój w centymetrowe plastry, a następnie w paski. Podsmaż mocno na patelni i dodaj do zupy. Tłuszcz zostaw na patelni i podsmaż na nim łyżkę mąki. Dolej trochę zupy i bardzo energicznie mieszaj. Zawartość patelni dolej do zupy, dokładnie wymieszaj i gotuj przez 10 minut. Marchewkę wyjmij z zupy, pokrój w drobną kosteczkę i włóż z powrotem do garnka. Kapuśniak podawaj z grubą pajdą chleba. Możesz też podać do niego chleb bezglutenowy. Smacznego!

