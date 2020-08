Mus jabłkowy - domowy przepis na duszone jabłka

Do przygotowania musu jabłkowego nie potrzeba wielu składników - kwaśne odmiany można osłodzić cukrem lub ksylitolem, przyprawić cynamonem lub dodać gruszki, które świetnie komponują się z jabłkami.

Pamiętaj, by przygotować garnek z przykrywką w rozmiarze adekwatnym do ilości jabłek. Jeżeli planujesz zrobić mus z 2 kg owoców, to wystarczy średni rozmiar garnka. Najlepszy będzie garnek emaliowany, z grubym dnem po to, by owoce się nie przypaliły.

Nasz mus jabłkowy możesz jeść od razu po przygotowaniu lub zamknąć w słoikach (wyparz je wcześniej!). Duszone jabłka możesz wykorzystać do przełożenia szarlotki na kruchym cieście lub do naleśników czy chrupiących gofrów.