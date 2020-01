Przetestowałyśmy wegańskie „mięso mielone” z Lidla. Jak smakuje?

fot. Materiały prasowe

Lidl to jeden z tych sklepów, które bardzo dobrze podążają za duchem czasu – szczególnie, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie i dietę wegańską. Tym razem Lidl wprowadził coś, co z pewnością spodoba się wielu osobom, które zrezygnowały z jedzenia mięsa. Tym, które nie zrezygnowały, też!

Produkty Next Level – nie tylko dla wegan

W tej serii pojawiły się dwa produkty: „mięso” mielone i burgery – oba świeże, trzymane w lodówce obok mięsa. Zarówno burgery, jak i mielone są dostępne w cenie 9,99 zł za ok. 270 g, czyli mniej więcej tyle, co dobrej jakości wołowina. Paczka spokojnie starcza na obiad dla dwóch osób.

Jeżeli chodzi o smak, to.... zdecydowanie odradzamy niemięso Next Level wszystkim, którzy nie lubią smaku mięsa. Nawet według zadeklarowanych mięsożerców jest prawie nie do odróżnienia od prawdziwego mielonego mięsa.



Jeżeli chodzi o skład, to nie jest wcale taki zły. Z pewnością będą mogli się do niego przyczepić ci, którzy bardzo dbają o tzw. czystą miskę, ale według nas czasem każdy może sobie pozwolić na małe odstępstwo od diety – szczególnie takie pyszne!

Składniki: woda, pieczarki marynowane (pieczarki, woda, sól, kwas: kwas cytrynowy; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy), tłuszcz kokosowy, 9% białko z grochu, 7,4% białko pszenne, olej rzepakowy, 3,8% białko sojowe, mąka sojowa, przyprawy, emulgator: metyloceluloza; sól, aromaty, skrobia z grochu, ekstrakt z drożdży, błonnik bambusowy, koncentrat z buraków ćwikłowych, substancja konserwująca: sorbinian potasu, octany sodu; aromat dymu wędzarniczego.

100 g produktu dostarczy 229 kcal oraz 17,9 g białka – sprawdzi się więc całkiem nieźle jako zamiennik mięsa dla osób na diecie: niekoniecznie wegan lub wegetarian.



Do czego używać wegańskiego „mięsa” z Lidla?

Wypróbowałyśmy oba produkty. Kotlety w wegańskich burgerach (które od kilku dni się nam marzą po nocach), a mięso mielone w tradycyjnym greckim przepisie na musakę. W obu wersjach sprawdziło się nadzwyczaj dobrze.

Jedyna różnica między niemięsem a mięsem, jaką zauważyłyśmy, to fakt, że niemięso nie wytapia tłuszczu podczas smażenia. Trzeba więc smażyć je na oleju i bardzo pilnować, by zbytnio nie przywarło.

Chociaż kolor niemięs z Lidla na początku trochę nas odstraszył (przez zawartość buraków jest bardzo różowy, a nawet wpada w fiolet), po usmażeniu odetchnęłyśmy z ulgą. Niemięso pod wpływem obróbki termicznej staje się brązowe.

Co ciekawe, smaży się dokładnie jak mięso, zatem jeśli ktoś tęskni za krwistymi burgerami, będzie miał szansę odtworzyć chociaż ich wygląd – będą one wysmażone z zewnątrz oraz lekko różowe w środku.

Produkt niestety nie trafił póki co do stałej oferty sieci Lidl, jeśli więc chcesz je niedługo wypróbować, radzimy się spieszyć.

