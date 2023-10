Kolejność potraw i organizacja stołu

Zanim goście zasiądą do stołu, podajmy np. małe kanapki i kieliszek wódki (!) . A gdy jesteśmy już gotowe, zasiądźmy do stołu. Przystawki w postaci zup można ustawić i nalewać na bocznym stoliku – unikniemy w ten sposób biegania z talerzem zupy po domu.

Jeśli wolimy podawać danie główne z półmiska, można go postawić oczywiście na środek stołu, ale jeśli towarzystwo nie zna się nawzajem, zawsze będzie kłopot z rozpoczęciem nakładania sobie porcji. Dlatego gospodarz może się przejść z półmiskiem dookoła stołu. Wówczas trzyma go na rozłożonej dłoni i podaje gościom z lewej strony, tak aby było wygodnie im nakładać. Jeśli chcemy półmisek lekko nachylić – trzeba rękę wygodnie oprzeć o stół, żeby nie zsunąć potrawy na gościa.

Po każdym daniu zbieramy brudne naczynia. Z prawej strony gościa. Jeśli chcemy uniknąć biegania z naczyniami po domu, wystarczy odstawić je na boczny stolik, najlepiej na dolną półkę, jeśli taka jest. Czyste naczynia kładziemy z lewej strony gościa.

Przed deserem wszystkie niepotrzebne naczynia zabieramy ze stołu i zostawiamy tylko to, co potrzebne jest do deseru. Odnosi się to również do kieliszków. Na deser można podawać słodycze (porcje można kroić przy gościach i podawać z bocznego stolika, położone na talerzyk) lub sery i cienko pokrajany chleb. Słone desery oraz owoce stawiamy na tacach, szklanych naczyniach, na środku stołu.

Alkohol powinien nalewać pan domu – lepiej otwierać go w kuchni, wytrzeć ściereczką szyjkę, zaś po każdym nalaniu do kieliszka ociera szyjkę serwetką, jeśli się zabrudziła. Inaczej istnieje ryzyko, że poplamimy zastawę lub garderobę gości.

