Czy można zamrozić szarlotkę, sernik lub ciasto z masą? Jakich ciast nie wolno mrozić?

fot. Adobe Stock

Marnowanie żywności po świętach jest niestety ogromnym problemem w wielu domach. Szukamy jednak sposobów na to, żeby nie wyrzucać jedzenia - pozostałe po Wigilii pierogi można przecież zamrozić, z resztek mięs i wędlin przygotować pyszny forszmak, bigos zawekować do słoików. A co z mrożeniem ciast?

Jak zamrozić szarlotkę, jabłecznik, sernik lub makowiec?

Może brzmi to dość nieprawdopodobnie, bo mało który dom odnotowuje nadmiar sernika i szarlotki. Bądź co bądź ciasta te mają chyba najwięcej fanów w naszym kraju. Ale jeśli zdarzy się jednak, że np. po świętach zostanie ci sporo ciasta, wówczas skorzystaj z dobrodziejstw techniki.

Pokrój ciasto na części, każdą z nich owiń w folię aluminiową, oznacz np. za pomocą kartki i taśmy klejącej, i włóż do zamrażalnika.

A gdy przyjdzie ci ochota na słodkości lub ktoś znajomy wpadnie na kawę, wówczas wyjmujesz ciasto, które lubisz, zdejmujesz oznaczenie i wkładasz w folii aluminiowej do piekarnika nagrzanego na 100 stopni. Po 20 minutach wyjmiesz z niego ciepły, pachnący sernik, jabłecznik, makowiec lub szarlotkę.

Możesz też rozmrażać ciasto w temperaturze pokojowej - również będzie świetnie smakować. Wtedy potrzeba jednak sporo więcej czasu.

Czy można zamrozić tort lub inne ciasto z masą?

Mrozić można też wszelkie ciasta z masą - karpatkę, wuzetkę, Milky Way lub nawet tort. Trzeba jednak brać pod uwagę, że po rozmrożeniu dekoracje mogą wyglądać o wiele gorzej. Jeśli nie ma to wielkiego znaczenia, spokojnie zamroź ciasta, oczywiście porcjując je i owijając folią aluminiową.

Pamiętaj jednak, że tortów i ciast z masą nie wolno rozmrażać w piekarniku. Trudno zatem zaserwować je na szybko, gdy wpadną niespodziewani goście - te wypieki muszą rozmrażać się powoli, w temperaturze pokojowej.

Jakich ciast nie wolno zamrażać?

Nie należy mrozić natomiast musów oraz ciast z galaretkami. Nie zamrażaj też wafli i pischingerów. Te ciasta powinny być zjedzone od razu.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 22.10.2010 przez Dorotę Dardzińską

