Rydze w śmietanie - przepis, składniki i przygotowanie

Rydze w śmietanie urozmaicą jesienne menu. Możesz dodać do nich zeszkloną cebulkę, ale wówczas zadbaj o to, by danie nie było zbyt słodkie.

Rydze umyj i oczyść, pozostaw do odsączenia na papierowym ręczniku. Duże okazy przekrój na pół. Na patelni rozgrzej masło, następnie usmaż na nim rydze - w momencie, kiedy nabiorą lekko rumianego, złocistego koloru, dodaj sól i zalej śmietaną. Rydze w śmietanie duś jeszcze kilka minut, posól i dopieprz. Łącznie powinny „przebywać” na patelni 25-30 minut. Podawaj z pieczywem lub puree z ziemniaków.