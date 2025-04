Czas przygotowania: 180 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

3 marchewki,

1 seler,

3 cebule,

3 korzenie pietruszki,

1 cały por,

natka pietruszki,

4 l wody,

3 ząbki czosnku,

100 g masła,

1 łyżeczka lubczyku,

6 ziaren ziela angielskiego,

10 ziaren pieprzu,

6 liści laurowych,

2 łyżki sosu sojowego,

sól do smaku.

Przygotowanie:

Cebulę obierz i opal nad gazem. Jeśli nie masz w kuchni palnika gazowego, ułóż je na blaszce, skrop olejem i piecz w piekarniku na najwyższej polce aż zyskają z wierzchu ciemnobrązowy kolor. W dużym garnku rozgrzej masło, wrzuć wszystkie przyprawy oraz czosnek i chwilę podsmaż. Dodaj marchew i pietruszki przekrojone na pół, seler pokrojony na mniejsze części i natkę. Smaż 2-3 minuty. Całość zalej zimną wodą i dodaj wcześniej opaloną cebulę. Bulion warzywny zagotuj, a następnie zmniejsz ogień, aby tylko delikatnie bulgotał. Gotuj przez 3-4 godziny. Na sam koniec dopraw bulion warzywny solą i sosem sojowym.

Bulion warzywny: sekret dobrego smaku

Sekretem perfekcyjnego bulionu warzywnego jest odpowiednie przyprawienie i długie, wolne gotowanie warzyw. Doskonały smak i aromat wydobędziesz poprzez dodanie solidnej porcji liści laurowych i ziela angielskiego - nie ograniczaj się tylko do 2-3 sztuk, ale sypnij sporą ilość.

Pamiętaj też o soli i pieprzu oraz o dorzuceniu na koniec opalonej cebuli - dzięki niej bulion pięknie się wyklaruje. Jeśli masz kuchnię indukcyjną lub płytę grzewczą, cebulę możesz podsmażyć na suchej patelni, opalić przy pomocy zapalarki albo wstawić na kilkanaście minut do mocno nagrzanego piekarnika.

Bulion warzywny to świetna baza dla wielu zup i sosów. Doskonale nadaje się również do klasycznego risotto. Podstawą jest włoszczyzna, czyli seler, marchew, por i pietruszka oraz kilka klasycznych przypraw - ziele angielskie, liść laurowy i lubczyk. Aby bulion zyskał smak umami - dodaj do niego kilka łyżek sosu sojowego, będzie jeszcze pyszniejszy!

Bulion warzywny warto robić ze sporym zapasem. Z naszego przepisu wychodzi około 4 litrów rosołu. Możesz przelać go do pojemniczków, zamrozić i korzystać wtedy, kiedy potrzebujesz.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.03.2020.

