Ciepłe dania jednogarnkowe na imprezę - kiedy najlepiej je podać? Podczas rodzinnych spotkań i imprez, na których jest sporo osób. Nie każdy lubi, kiedy przez cały wieczór dostępne są jedynie zimne przekąski. Jeśli chcesz w trakcie imprezy podać coś przyjemnie rozgrzewającego, postaw na dania jednogarnkowe. Smakują dobrze zarówno samodzielnie, jak i z kromką świeżego, chrupiącego chleba. Pasują także do wielu imprezowych alkoholi.

Reklama

Spis treści:

Caponata to włoska propozycja, która idealnie sprawdza się na podpieczonych kromkach chleba, bagietki lub bułki. To połączenie warzyw, przypraw oraz octu winnego. Nazywana jest sycylijskim gulaszem. Świetnie smakuje także samodzielnie lub nabierana solonymi nachosami.

Składniki:

2 bakłażany,

3 łodygi selera naciowego,

2 duże pomidory,

duża cebula,

po łyżce kaparów i/lub oliwek,

3 łyżki octu jabłkowego,

2 ząbki czosnku,

oregano,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Bakłażany, pomidory, cebulę i selery pokrój w kostkę, a czosnek drobno posiekaj albo przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej oliwę, a następnie wrzuć pokrojonego bakłażana. Smaż na małym ogniu przed ok. 6-8 minut, lekko mieszając. Następnie dodaj selera, cebulę oraz czosnek. Wymieszaj i poczekaj ok. 4 minuty, aż całość puści intensywny aromat. Jeśli bakłażan wchłonął cały tłuszcz, dodaj jeszcze oliwy. Dodaj wypestkowane kapary i oliwki, a następnie dopraw wedle uznania. Wlej ocet i poczekaj kilka minut, aż jego zapach odparuje. Na koniec dodaj pomidory, przykryj i duś ok. 10-15 minut. Tak przygotowaną caponatę przełóż do dużego talerza i podawaj z pieczywem.

fot. Ciepłe jedzenie jednogarnkowe na imprezę: caponata/Adobe Stock, Alexandr

Chili con carne to pyszna, meksykańska propozycja na lekko pikantną potrawę. Możesz ją podać z nachosami, chlebem albo samą. W wersji wege zamień mięso mielone na tofu lub tempeh.

Składniki:

500 g mielonego mięsa wołowego,

puszka pomidorów krojonych,

100-120 ml bulionu,

czerwona papryka,

duża cebula,

200 g czerwonej fasoli z puszki,

2 ząbki czosnku,

łyżeczka cukru,

łyżeczka chili lub ostrej papryki,

łyżeczka oregano,

sól i pieprz,

szczypta kuminu.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę albo posiekaj na drobno. Całość wrzuć na mocno rozgrzaną oliwę lub olej, dodaj oregano, chili i kumin. Całość dobrze wymieszaj i smaż ok. minutę. Po tym czasie dodaj mielone mięso i podsmażaj, aż mięso zmieni barwę na ciemnoszarą. Następnie dodaj pomidory i wszystko dopraw solą, pieprzem oraz cukrem. Dolej bulion. Wymieszaj, przykryj i duś ok. 20 minut na bardzo małym ogniu. Co jakiś czas mieszaj. Pod koniec duszenia dodaj pokrojoną w kostkę paprykę i fasolę. Duś jeszcze 10 minut. Jeśli wytworzyło się za dużo sosu, możesz odkryć patelnię i pozwolić, aby część odparowała. Podawaj samodzielnie lub z ryżem.

fot. Dania jednogarnkowe na imprezę/Adobe Stock, petrrgoskov

Ratatouille to bardzo popularna potrawa, mająca swoje korzenie we Francji. To warzywna potrawka, którą można przygotować i podać na wiele sposobów. Podobnie, jak caponata, ratatouille może być jedzone jako dodatek do pieczywa. Polane oliwą dodatkowo wydobywa intensywny smak.

Składniki:

średnia cukinia,

2 małe bakłażany lub jeden duży,

4 twarde pomidory,

3 cebule,

czerwona i żółta papryka,

3 ząbki czosnku,

5 łyżek oliwy,

sól i pieprz,

zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa umyj i pokrój w plastry. Paprykę możesz pokroić w paski. Czosnek przeciśnij przez praskę. Plastry warzyw powinny mieć podobną grubość. Ułóż je naprzemiennie w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym wcześniej oliwą. Przyprawy wymieszaj z oliwą oraz czosnkiem. Polej ułożone warzywa, a następnie wstaw je do piekarnika nagrzanego do 175-180 stopni. Piecz ok. 45 minut, aż warzywa staną się miękkie i lekko się zrumienią. Podawaj w dużym talerzu lub misce.

fot. Ciepłe jedzenie jednogarnkowe na imprezę: ratatouille/Adobe Stock, okkijan2010

Jest i polski akcent. Bigos to świetna propozycja ciepłego dania na imprezę. Możesz poda go o dowolnej porze - smakuje świetnie na początku, jak i pod koniec imprezy. Przyjemnie rozgrzewa od środka.

Składniki:

kilogram kiszonej kapusty,

300 g boczku lub karkówki wieprzowej,

200 g kiełbasy,

700 ml bulionu,

duża cebula,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

garść suszonych grzybów,

3 listki laurowe,

5 ziarenek ziela angielskiego,

łyżka majeranku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej olej, a następnie zeszklij pokrojoną w kostkę cebulę w dużym garnku. Dodaj posiekane mięso lub pokrojony w kostkę boczek. Smaż, aż mięso się przyrumieni. Następnie dodaj bulion i zagotuj. Dodaj suszone grzyby, zmniejsz ogień i gotuj ok. 40 minut. Po tym czasie dodaj listki laurowe i ziele angielskie, a także resztę przypraw. Wymieszaj i gotuj przez 5 minut. Następnie dodaj posiekaną, niepłukaną, ale lekko odciśniętą kiszoną kapustę oraz ok. 200 ml wody. Wymieszaj, przykryj i gotuj jeszcze 15 minut. Pod koniec podsmaż pokrojoną w plastry kiełbasę na odrobinie oleju i dodaj do garnka. Jeśli bigos będzie za rzadki, możesz podsmażyć trochę mąki na odrobinie masła i dodać do garnka, a następnie energicznie wymieszać całość.

fot. Ciepłe dania jednogarnkowena imprezę: bigos/ Adobe Stock, edgar_b

Reklama

Czytaj także:

Ciepłe śniadania

4 pomysły na leczo

Idealny gulasz