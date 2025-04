Podroby to wyjątkowo niedoceniona część mięsa. A szkoda! Gulasz z żołądków smakuje równie dobrze, co tradycyjny gulasz wieprzowy, a do tego jest wyjątkowo prosty w przygotowaniu. Koniecznie pamiętaj jednak, by przed jego przygotowaniem wypłukać je dokładnie pod wodą.

Żołądki możesz zastąpić również mięsem z piersi kurczaka. Aby danie było jeszcze zdrowsze, możesz też przygotować pyszny gulasz z indyka.

Jak przygotować gulasz z żołądków drobiowych? Nasza wersja jest bogata w pieczarki i ma dodatek ziemniaków, dzięki czemu jest jeszcze bardziej sycący.

Składniki:

60 dag żołądków drobiowych,

30 dag pieczarek,

cebula,

4 ziemniaki,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

sól i pieprz,

chili,

2 łyżki oleju.

Sposób przygotowania:

Żołądki dokładnie opłucz, zalej gorącą wodą i ugotuj do miękkości. Następnie odcedź je i pokrój w plasterki. Cebulę oraz pieczarki pokrój i podsmaż na oleju. Wszystko razem przełóż do garnka. Dodaj obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Do garnka wlej tyle gorącej wody, by całkowicie przykryła umieszczone w nim składniki. Gulasz z żołądków duś przez około 20 minut na małym ogniu. Dodaj przecier pomidorowy oraz przyprawy, wymieszaj i jeszcze chwilę podgrzewaj. Jeśli jest taka potrzeba, gulasz możesz zagęścić mąką.

Gulasz doskonale będzie smakował z kleksem kwaśnej śmietany oraz dużą ilością świeżej natki pietruszki. Możesz dodać do niego też inne ulubione warzywa, na przykład marchewkę czy pietruszkę pokrojone w talarki.

Dobrym pomysłem będzie także pominięcie ziemniaków, ale w zamian za to podanie go z kluskami śląskimi lub plackami ziemniaczanymi. Takiemu obiadowi nikt nie byłby w stanie się oprzeć!

