Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 kg karkówki wieprzowej,

2 łyżki mąki,

2 łyżeczki oliwy,

1 cebula pocięta w kostkę,

2 łodygi selera naciowego, pocięte w ok. 0,5-centymetrowe plasterki,

2 marchewki, obrane i pokrojone w centymetrowe kawałki,

2 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę,

1 puszka krojonych pomidorów bez skórki,

1 liść laurowy,

1 łyżeczka liści tymianku,

300 ml bulionu,

1 łyżka tartego parmezanu,

1 pęczek posiekanej natki pietruszki.

Przygotowanie:

Gulasz z karkówki jest tak smaczny, że gdy go spróbujesz, będziesz chciała go jeść codziennie. Ma mocno wyczuwalną nutę tymianku, a do tego odświeżający posmak, który nadaje mu seler naciowy. Doskonale będzie smakował z kluskami śląskimi lub kopytkami!

Chociaż gotuje się go dosyć długo (całość może zająć nawet 2,5 godziny), przez znakomitą większość czasu nie będziesz musiała nic przy nim robić. Mięso będzie powoli dochodzić w piekarniku, a ty możesz w tym czasie oddać się ulubionym zajęciom... Chyba że postanowisz lepić gumiklejzy! ;) Jak przyrządzić idealny gulasz z karkówki wieprzowej?

Piekarnik rozgrzej do 150 stopni. Łyżkę oliwy rozgrzej na patelni o nieprzywierającej powierzchni. Mąką oprósz pokrojone w kostkę mięso. Podsmaż karkówkę na patelni, aż równomiernie zbrązowieje. Na patelnię wlej drugą łyżkę oleju, dodaj pokrojone warzywa. Co jakiś czas mieszaj i smaż przez 10 minut. Dodaj pomidory z puszki, czosnek, liść laurowy oraz tymianek. Wlej 300 ml bulionu i dokładnie wymieszaj. Całość przełóż do naczynia żaroodpornego. Zakryj i piecz przez około 2 godziny. Przed podaniem posyp tartym parmezanem oraz natką pietruszki. Smacznego!

