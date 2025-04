Dania jednogarnkowe na szybki obiad

Dania jednogarnkowe z założenia mają być łatwe w przygotowaniu. To wygodny sposób na obiad, bo nie wymaga wieloetapowej obróbki kolejnych składników ani mycia kilku garnków i patelni, a przy tym można wykorzystać różne resztki zalegające w lodówce. Dobrym pomysłem jest także sięgnięcie do zamrażarki – na wszelki wypadek zawsze warto mieć mrożonki, które są tanie, mają długi termin przydatności do spożycia i bardzo dużo wartości odżywczych. Wbrew obiegowym opiniom bowiem, proces mrożenia wiąże się ze stosunkowo niewielką utratą witamin i minerałów i jest najzdrowszą metodą utrwalania żywności1.

Sprytnym rozwiązaniem jest również zaopatrzenie się w gotowe mrożone dania, np. makarony i warzywa, które wystarczy podgrzać oraz klasyczne mieszanki warzyw przydatne do zrobienia szybkiej zupy. Gotowe warzywa na patelnię można zaserwować jako samodzielną potrawę lub dodać od siebie coś ekstra i zaserwować pyszne danie, np. z kurczakiem. Gdy dodamy do tego sos, będzie ono sprawiać wrażenie potrawy wymagającej sporo zaangażowania, podczas gdy wcale tak nie jest.

Szybkie i pyszne: warzywa na patelnię z kurczakiem w sosie śmietanowym

600 g piersi z kurczaka

opakowanie Warzyw na patelnię ze szpinakiem Hortex (szpinak, marchewka, papryka czerwona, kukurydza, cebula, ziemniaki podsmażane ze skórką)

250 ml śmietany 18%

10 dag miękkiego sera dojrzewającego (np. camembert)

2 łyżki oleju

natka pietruszki

przyprawy (sól, pieprz, czosnek granulowany)

Pierś z kurczaka kroimy w drobną kostkę i smażymy na rozgrzanym oleju. Kiedy mięso jest już gotowe, dodajemy opakowanie warzyw na patelnię ze szpinakiem Hortex. Przyprawiamy saszetką dołączoną do mieszanki, smażymy aż warzywa zmiękną. Wlewamy śmietankę, dorzucamy pokrojony w kostkę ser, mieszamy i dusimy przez kilka minut do zgęstnienia sosu i rozpuszczenia sera. Doprawiamy do smaku. Całość można posypać siekaną natką pietruszki.

Dania jednogarnkowe z mięsem

A może wykorzystać inne mięso niż kurczaka? Obiady jednogarnkowe można przyrządzać z wołowiną (zarówno w kawałkach, jak i mieloną), wieprzowiną, a nawet z mięsnymi przetworami, np. kiełbasą. Szybko i prosto stworzymy różnorodne gulasze, meksykańskie chilli con carne, chińskie dania z makaronami, których nie trzeba gotować, lub klasyczne leczo. Nawet, jeżeli nie mamy świeżych warzyw, przygotujemy obiad w maksymalnie pół godziny.

Pomysł na leczo:

opakowanie Mieszanki węgierskiej Hortex (pomidor, papryka czerwona, cukinia, cebula)

150 g pieczarek

180 g kiełbasy

4 łyżki koncentratu pomidorowego

olej do smażenia

przyprawy do smaku (sól, pieprz, zioła np. tymianek, oregano)

Wykonanie:

Na rozgrzany olej wrzucamy pokrojoną w półplasterki kiełbasę, podsmażamy do zrumienienia. Dodajemy obrane, pokrojone w ćwiartki pieczarki i mieszankę węgierską. Mieszamy, całość doprawiamy solą, pieprzem i ziołami. Pod koniec gotowania, gdy warzywa są już miękkie, dodajemy koncentrat pomidorowy. Leczo można podawać np. z pieczywem.

Wege dania jednogarnkowe



Dla tych, którzy nie jedzą mięsa, dobrym rozwiązaniem będzie pomysł na obiad jednogarnkowy z kaszą lub ryżem i strączkami. Jeżeli nie jesteśmy przekonani do całkowitej rezygnacji z mięsa, możemy równie dobrze ograniczyć jego spożycie do 2 lub 3 razy w tygodniu, żeby się przekonać, czy bezmięsne gotowanie nam odpowiada. Będziemy mieli wówczas okazję do wypróbowania nowych przepisów na kaszotta, risotta albo warzywne curry. Mrożone warzywa i gotowe dania mrożone to świetne rozwiązanie dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w wege gotowaniu, choć starzy wyjadacze też doceniają wygodę i oszczędność czasu.

Kaszotto z warzywami (nie tylko dla roślinożerców):

100 g kaszy gryczanej palonej

1 mała cebula

1 szklanka mrożonej marchewki z groszkiem Hortex

200 g mrożonej fasolki szparagowej Hortex

2 szklanki bulionu

1 łyżka oleju do smażenia

przyprawy (sól, pieprz, słodka papryka, chilli)

Na oleju dusimy cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Gdy będzie już miękka, dodajemy suchą kaszę i podsmażamy przez minutę. Dolewamy połowę bulionu, gotujemy na małym ogniu pod przykryciem aż kasza wchłonie cały płyn. Następnie dodajemy resztę bulionu oraz wszystkie pozostałe warzywa. Mieszamy i dusimy pod przykryciem aż do całkowitego odparowania płynu. Na koniec doprawiamy solą, pieprzem i opcjonalnie np. słodką papryką oraz odrobiną chilli.

Dania jednogarnkowe, w których przemycisz warzywa do diety dziecka

Jeżeli chcemy zrobić jednogarnkowy obiad dla dzieci i w ten sposób przemycić do ich diety dodatkową porcję witamin, pamiętajmy, że danie musi dzieciom smakować, a jedzenie nigdy nie może być karą czy trudną sytuacją. Warzywa dobrze jest więc ukryć wśród kawałków kurczaka lub w delikatnym, śmietanowym sosie.

Dobrym sposobem na przekonanie malucha do jedzenia jest także zastosowanie prostego triku – gdy na talerzu znajdzie się kilka rodzajów kolorowych warzyw, szansa na to, że dziecko sięgnie po któreś z nich, będzie dużo większa. Oprócz tego podstawa to dobre doprawienie potrawy (nawet jeśli bez użycia soli) i różnorodność.

Drobiowy gulasz z warzywami, który przekona małego niejadka:

400 g piersi z kurczaka

½ szklanki bulionu

400 g mleka kokosowego

½ cebuli

½ opakowania Mieszanki włoskiej Hortex (fasolka szparagowa zielona, marchewka, kalafior, brokuły, cukinia)

2 łyżeczki przyprawy curry

2 łyżki oleju

Mięso kroimy w drobną kostkę, smażymy na patelni na rozgrzanym oleju. Gdy będzie zrumienione, dodajemy warzywa – cebulę pokrojoną w drobną kostkę oraz pół opakowania Mieszanki włoskiej Hortex. Smażymy przez 10 minut, posypujemy przyprawami, a następnie zalewamy wszystko bulionem i dusimy przez kolejne 10 minut. Na koniec dolewamy mleko kokosowe i gotujemy jeszcze przez kilka minut, aby sos stał się gęstszy. Gulasz można podać np. z ryżem.

Pomysły na fit dania jednogarnkowe

Czy istnieją dania jednogarnkowe fit? Oczywiście. Pierwsze, które powinny przychodzić na myśl, w polskich domach je się praktycznie codziennie. Mowa o zupach. Jeżeli w zamrażarce chomikujemy zamrożony bulion, zrobimy pyszną zupę dosłownie w 10–20 minut. Większość z nich jest niskokaloryczna, dostarcza wielu wartości odżywczych i może być naprawdę sycąca. Zupy mogą być zarówno mięsne, jak i wege (mrozimy wówczas warzywny bulion). Zupy to również rewelacyjny sposób na przemycenie warzyw do diety dziecka (lub dorosłego, który za warzywami nie przepada).

Jak przygotować prostą zupę wiosenną? Wystarczy kilka składników.

Łagodna w smaku zupa wiosenna:

1,5 l bulionu

Bukiet jarzyn wiosennych Hortex (kalafior, fasolka szparagowa zielona, marchewka, brukselka, groszek zielony)

3 ziemniaki

3 łyżki jogurtu naturalnego

koperek

przyprawy (sól, pieprz)

Bulion wlewamy do garnka, dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotujemy przez około 20 minut. Gdy ziemniaki będą miękkie, dodajemy opakowanie Bukietu jarzyn wiosennych Hortex. Gotujemy przez kolejne 10 minut. Gdy warzywa są już ugotowane, odlewamy odrobinę wywaru do szklanki, dodajemy jogurt, mieszamy. Następnie całość przelewamy do garnka. Posypujemy posiekanym koperkiem, doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Całość jest sycąca, a ma niewiele kalorii.

Jak widać, dzięki prostym sposobom i wykorzystaniu tego, co ma się w lodówce i zamrażarce, w kilkanaście minut można przygotować szybkie i smaczne dania jednogarnkowe na obiad. Co więcej, wszystkie te potrawy można ugotować w większej ilości, np. na dwa dni, i dzięki temu jeszcze bardziej zaoszczędzić czas.

1. Wiktor Szczepaniak, Wszystko, co trzeba wiedzieć o mrożonkach, https://zdrowie.pap.pl/dieta/wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-mrozonkach [dostęp: 11.09.2020].

