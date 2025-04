Dania jednogarnkowe z kaszą mogą mieć nieskończenie wiele wersji. Do sycących i pożywnych potraw nadaje się zarówno ta gryczana, jęczmienna i jaglana, jak i pęczak czy kasza manna.

Polska kuchnią kaszą stoi! A raczej stała - obecnie chętniej sięgamy po makarony niż po to, co dla naszej kuchni tradycyjne. Bo przecież kasza stanowiła niegdyś podstawowy element polskich dań czy to tych prostych, ludowych czy wykwintnych, serwowanych na dworskich stołach. Było tak aż do czasu pojawienia się w Polsce ziemniaków w XIX wieku! Zresztą, one też są doskonałe do jednogarnkowych dań.

Jak przygotować danie jednogarnkowe z kaszą?

Zacznijmy od tego, że jednogarnkowe dania z kaszą mają same zalety. Są sycące, przygotowuje się je błyskawicznie, a do tego są bardzo tanie. Niektóre z naszych pomysłów z powodzeniem nadają się na obiad dla całej rodziny za 10 zł!

Kaszę można łączyć z mięsem (najczęściej z kurczaka lub wieprzowiną), rybami (sprawdzą się wszystkie białe ryby) oraz warzywami (grillowanymi, smażonymi lub gotowanymi). Kasza świetnie komponuje się również z serami, które podkreślają jej nieco „orzechowy" smak. Warto dodać do niej fetę, oscypek albo twaróg wędzony.

Jednogarnkowych dań z kaszą nie byłoby bez odpowiednich przypraw i ziół. Majeranek, tymianek czy rozmaryn pasują do mięsnych wersji, a orientalne takie jak curry czy garam masala, do warzywnych wariacji. Kaszę warto podawać z poszatkowanymi świeżymi ziołami - kolendrą, pietruszką albo koperkiem.

Przepis na śródziemnomorską kaszę gryczaną z warzywami

Składniki:

300 g kaszy gryczanej,

1/2 słoika zielonych oliwek,

100 g sera feta,

1/2 słoika suszonych pomidorów z zalewy,

10 kaparów z zalewy,

1 mała cebulka,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka tymianku,

1 łyżeczka oregano,

3 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ugotuj kaszę zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na dużej patelni rozgrzej oliwę z oliwek i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulkę. Po 2 minutach dodaj pokrojony w cieniutkie plasterki czosnek i podsmażaj kolejną minutę. Na patelnię wrzuć przekrojone na pół oliwki, poszatkowane kapary i pokrojone w kostkę suszone pomidory. Podsmaż 2-3 minuty. Dodaj ugotowaną wcześniej kaszę. Całość dopraw tymiankiem, oregano, solą i pieprzem. Kaszę podawaj z pokruszonym serem feta.

