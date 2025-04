3 z 3

Danie jednogarnkowe z mięsem mielonym

Danie jednogarnkowe z mięsem mielonym to doskonały sposób na obiad w meksykańskim stylu. My proponujemy dodać do niego fasolę, czerwoną paprykę oraz dużo przypraw. Świetnie będzie smakować z ryżem lub chlebem.

Składniki:

500 g wołowego mięsa mielonego,

2 puszki pomidorów,

1 czerwona papryka,

1 żółta papryka,

1 puszka czerwonej fasoli,

opcjonalnie: 1 papryczka chili,

1 cebula,

2 łyżki oleju,

0,5 łyżeczki cynamonu,

0,5 łyżeczki kminku,

sól i pieprz,

do podania: świeża kolendra.

Sposób przygotowania: