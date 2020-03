Golonka z indyka to zdrowsza wersja tradycyjnego polskiego dania. Zobacz przepis

Golonka z indyka nie jest wyjątkowo mało kaloryczna, ale z pewnością jest o wiele zdrowsza od wieprzowego odpowiednika. Robi się ją wyjątkowo prosto – mięso wystarczy zamarynować i upiec. Nie musisz go najpierw obgotowywać ani peklować w solance!

Dodaj do golonki z indyka ulubione przyprawy. My polecamy majeranek i tymianek, ale doskonale będzie do niej pasował również rozmaryn, cząber lub kolendra. Podaj ją w towarzystwie ziemniaczanych kopytek – ten pyszny i prosty obiad zachwyci każdego!

Golonki z indyka osusz ręcznikiem papierowym. Czosnek przeciśnij przez praskę. Połącz z musztardą, przecierem pomidorowym i resztą przypraw. Natnij skórkę indyka w kratkę. Dokładnie natrzyj marynatą i odstaw w chłodne miejsce na dwie godziny. Mięso obłóż pokrojoną cebulą i umieść w naczyniu żaroodpornym. Włóż do rękawa do pieczenia. Golonki z indyka piecz w temperaturze 200 stopni przez około 2,5 godziny. Skórka powinna być zrumieniona i chrupiąca. Smacznego!

Więcej przepisów na dania z indykiem:

Gulasz z indykiem i warzywami

Sznycle z indyka

Gotowane pulpety z indyka

Kotlety mielone z indyka

Pieczony udziec z indyka