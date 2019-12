Gotowane pulpety z indyka w delikatnym sosie. Zobacz przepis

Pulpety z indyka to szybkie i smaczne danie, które sprawdzi się z pewnością nie tylko na upały. Jest lekkostrawne, więc nie musisz się martwić o uczucie ciężkości po obiedzie, a do tego bardzo smaczne – z pewnością przypadnie do gustu nawet największym niejadkom.

Dzięki temu przepisowi zaledwie w nieco ponad pół godziny wyczarujesz przepyszny obiad. Jak zrobić pulpety z indyka?

Do mięsa dodaj tartą bułkę, kaszkę, jajko i zmiażdżony czosnek. Przypraw solą i pieprzem, dokładnie wyrób masę. W rondelku zagotuj bulion. Z masy mięsnej formuj niewielkie kulki, obtaczaj je w mące i kładź do bulionu. Dodaj listek laurowy i startą na grubych oczkach marchewkę, gotuj na średnim ogniu przez ok. 25 min. Śmietanę rozmieszaj z żółtkiem, zapraw sos, dopraw solą i pieprzem, a następnie zagotuj. Dodaj posiekany koperek, podawaj z ryżem.

Jeśli do bulionu dodasz 3-4 pokrojone pomidory, puszkę pomidorów bez skórki albo 2 łyżki koncentratu, otrzymasz pyszny sos, np. do makaronu. Możesz go zagęścić zasmażką z masła i mąki albo zabielić śmietaną!

