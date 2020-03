Golonka po bawarsku. Zobacz pyszny przepis na golonkę z piwie

Golonka po bawarsku jest bardzo esencjonalna i aromatyczna. Wszystko to dzięki specjalnej bejcy z dodatkiem piwa, dzięki której robi się jeszcze bardziej krucha i po upieczeniu aż rozpływa się w ustach. Doskonale smakuje, a do tego jest o wiele prostsza w przygotowaniu od tradycyjnej golonki.

Nie musisz marynować jej przez wiele godzin. Wystarczy, że ugotujesz ją w wodzie z dodatkiem ziół, przypraw i świeżych warzyw. Jeśli chcesz, by była jeszcze pyszniejsza, przez gotowaniem obierz i pokrój warzywa w plastry, a następnie podsmaż je na łyżce oleju. Dzięki temu oddadzą jeszcze więcej smaku, a twoja golonka po bawarsku nie będzie miała sobie równych.

Podaj ją w towarzystwie kapusty kiszonej i tradycyjnych kopytek. Jak przygotować idealną golonkę w piwie?

Golonki umyj i osusz ręcznikiem papierowym. Przełóż je do dużego garnka. Dodaj ziele angielskie, liście laurowe, pieprz, sól, kostkę rosołową oraz obrane i pokrojone w plastry warzywa. Wlej do garnka tyle wody, by całkowicie zakryła mięso. Gotuj golonki przez około 1,5 godziny. Wyłów mięso i odstaw do ostudzenia. Wszystkie składniki na marynatę dokładnie wymieszaj. Skórkę golonki natnij w kratkę. Natrzyj dokładnie bejcą. Resztą bejcy zalej mięso. Odstaw mięso na 2 godziny, co jakiś czas obracając je w marynacie. Golonki obłóż cebulką pokrojoną w półplastry i jeszcze raz polej marynatą. Golonkę po bawarsku piecz przez 50 minut w temperaturze 200 stopni. Co jakiś czas polewaj je marynatą i sokiem, który wytopi się z mięsa podczas pieczenia.

Golonka po bawarsku będzie doskonale smakować także w towarzystwie surówki z młodej kapusty oraz dyniowymi kopytkami.

Jeśli kierujesz się ideą zero waste w kuchni, nie wylewaj wywaru, w którym gotowałaś mięso. Zamiast tego użyj go jako bazy do dowolnej zupy.

