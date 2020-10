POPRZEDNIA

2 z 8

NASTĘPNA

Cukiernia Luna

Będzie otwarta od 8.00 do 17.00. To świetna propozycja dla tych, którzy boją się korków w centrum, lub stronią od świątecznego zgiełku na rynku. Rogaliki można kupić w cenie 31 zł/kg, a więc tanio. Gdzie znaleźć? Przy ul. Krokusowej 25. Co istotne - będą wypiekane na bieżąco, a zatem świeże i cieplutkie...