Proste przepisy na przekąski z tortilli

fot. Adobe Stock

Gdy pierwsi goście mają przyjść już niedługo, a ty jeszcze nie masz gotowych przystawek, trzeba wybrać coś szybkiego, prostego, ale nadal smacznego. Przyda ci się do tego klasyczna tortilla. Przekąski z plackiem pszennym robi się błyskawicznie a zawsze wszystkim bardzo smakują.

Możesz postawić na klasyczne kształty: proste burrito lub zawijane roladki. Nie zapominaj też o chrupkiej wersji przekąsek z tortilli – nachos podanych np. z guacamole lub sosem serowym.

Szybkie przekąski z tortilli

Tortille możesz kupić w każdym sklepie, ale jeśli masz trochę więcej czasu, dobrym pomysłem będzie przygotowanie ich samodzielnie w domu. Przepis na domowe tortille jest banalnie prosty, a masz wtedy gwarancję, że będą nie tylko smaczniejsze, ale przede wszystkim i o wiele zdrowsze – nie będą miały w końcu wypełniaczy ani konserwantów.

Co włożyć w pszenne placki, by stworzyć proste i pyszne przekąski, które zasmakują każdemu? Ponadczasową klasyką są zawsze roladki z łososiem i serkiem. Weganie i wegetarianie z pewnością docenią za to wrapy z warzywami i hummusem.

Pamiętaj, że ten rodzaj przystawek sprawdzi się również w słodkiej odsłonie. Tortille z mascarpone i owocami sprawdzą się nie tylko na przyjęciu: są też doskonałe jako deser lub przekąska do szkoły lub pracy.

Nie bój się też przygotować dipów i past do chrupkich tortilli. Odświeżające guacamole lub błyskawiczna pasta ze zblendowanej czerwonej fasoli i cebuli. Wystarczy ją lekko doprawić i gotowe!

Wypróbuj nasze przepisy na przystawki z tortilli: