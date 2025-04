Bób gotujemy na parze lub we wrzącej i osolonej wodzie. Nieprzyjemny zapach możemy zniwelować nie tylko cebulą! Sprawdź koniecznie jak sprawić, aby stał się bardziej lekkostrawny!

Reklama

Jak gotować bób świeży?

Składniki:

bób

szczypta soli

pieprz czarny w ziarnach

kminek

fenkuł

liść laurowy

Przygotowanie:

Bób namocz przez noc tak, aby łupinki stopniowo odchodziły od nasiona. Gotuj w we wrzącej wodzie z dodatkiem soli, pieprzu, kminku, fenkułu i liścia laurowego. Zakryj pokrywką i duś przez około 50 minut do miękkości. Przełóż do miski z lodem i zimną wodą. W ten sposób zahartujesz składniki, przerywając proces gotowania. Tak ugotowany bób podawaj saute lub wymieszany z gniecionym czosnkiem i srirrachą.

Jak gotować bób mrożony?

Składniki:

bób

szczypta soli

pieprz czarny w ziarnach

kawałek imbiru

wodorost kombu

Przygotowanie:

Mrożony bób odmroź i namocz przez całą noc w wodzie. Jeżeli nie dysponujesz czasem, włóż go do wrzącej i osolonej wody i dopraw pieprzem czarnym w kulkach, kawałkiem imbiru oraz wodorostem kombu, wykorzystywanym do zrobienia tradycyjnego bulionu. Gotuj przez około 45 minut. Przełóż do zimnej wody wypełnionej lodem. W ten sposób zahamujesz proces gotowania, co nazywamy blanszowaniem.

Co zrobić, żeby bób po ugotowaniu nie śmierdział?

Bób należy po ugotowaniu przesmażyć z warzywami cebulowymi, aby jego silny zapach dokuczał w mniejszym stopniu. Wystarczy poddusić poszatkowaną cebulę z przeciśniętym przez praskę czosnkiem przez około 5-7 minut. Podlej oliwą z oliwek aromatyzowaną czosnkiem lub chili.

Innym sposobem jest przygotowanie hummusu z bobu. Po ugotowaniu należy zmiksować całość i dolać oliwą z oliwek, pastę tahini, sok z cytryny oraz ulubione przyprawy: chili, pieprz mielony oraz kminek.

Zobacz też:

Sprawdź, dlaczego warto gotować na parze! Kilka wskazówek! Czy można jeść bób w ciąży? Sprawdź koniecznie!