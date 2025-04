Co zrobić z dyni piżmowej?

Twardy, zbity i suchy miąższ wykorzystasz do zrobienia placków na ostro i na słodko. Starte warzywo zawiera niewiele wilgoci, przez co przy odciskaniu nie pojawi się zbyt wiele soku.

Podkręcisz smak indyjskich gulaszy, zup krem lub musu. Jest zwarta i dobrze łączy się z warzywami korzeniowymi oraz pieczonymi owocami.

To doskonała baza ciast – muffinek oraz ucieranych na oleju. Masa serowa do sernika połączona z puree z dyni będzie delikatna. Przy tej odmianie nie ma obawy, że miąższ będzie zbyt wodnisty i zwarzy się w cieście.

Jak ją piec?

Wystarczy obrać ją ze skórki lub pozostawić (podobnie jak w przypadku Hokkaido), jeżeli nie masz na to czasu. Z łatwością odejdzie po upieczeniu i wystudzeniu. Pokrój na mniejsze kawałki lub półksiężyce. Połóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Polej oliwą z oliwek lub olejem słonecznikowym. Dopraw solą, pieprzem oraz dodaj tymianek lub rozmaryn. Jeżeli przygotowujesz aromatyczne zupy krem z dyni, dodaj czosnek i ziemniaki i upiecz wszystko w jednej temperaturze – 200 stopni Celsjusza przez 30 minut.

Jak obrać i pokroić tę odmianę?

Przytrzymaj warzywo ściśle i połóż na desce do krojenia. Przekrój na pół. Oddziel szyjkę dyni od kulistego dołu. Podczas obierania użyj ostrego noża lub obieraczki do warzyw. Jeżeli nie chcesz jej obierać, wystarczy, że dokładnie ją wymyjesz i upieczesz. Skórka odejdzie łatwo od miąższu, kiedy przestygnie. Kolejno wydrąż nasiona i włóknisty środek za pomocą łyżki. Na koniec pokrój w półksiężyce lub drobną kostkę.

Jak smakuje i czy można podawać ją niemowlakom?

W smaku dynia piżmowa jest podobna do kombinacji dwóch warzyw – marchewki i pietruszki. Walory mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania. Orzechowy posmak uzyskasz podczas pieczenia i karmelizacji.

Jest doskonała do musów, dżemów oraz obiadków dla dzieci. To baza także deserów, która dostarcza niezbędnych witamin z grupy A, B i C. Dla najmłodszych jest dozwolona już od 4 miesiąca życia, kiedy jest jednym z pierwszych warzyw oprócz ziemniaków i marchewki. Sprawdzi się w musie, dżemie lub puree, które zestawisz z delikatnymi piersiami z kurczaka lub indykiem.

