Babeczki walentynkowe. Prosty przepis na słodkości dla ukochanej osoby

Babeczki walentynkowe to pomysł na prezent dla ukochanej osoby lub np. na upominek dla całej klasy lub przedszkolnej grupy w dniu 14 lutego. Obok robienia laurek na walentynki to ważny element przygotowań do walentynek z dzieckiem.

Czekoladę drobno pokrój. Do miski wsyp mąkę, kakao, cukier, proszek do pieczenia, odrobinę cynamonu. Wymieszaj. Dodaj pokrojoną czekoladę i ponownie wymieszaj. W drugiej misce wymieszaj roztopione masło, jajka i mleko. Połącz ze sobą obie masy. Masę na babeczki walentynkowe przełóż do papilotek. Babeczki walentynkowe piecz w 200 stopniach przez około 20 minut. Wystudzone babeczki walentynkowe ozdabiaj bitą śmietaną i serduszkami.

​Zobacz więcej walentynkowych inspiracji:

Kolacja dla dwojga - najlepsze przepisy

Ciasteczka na walentynki

Przekąski na walentynki - zbiór pomysłów