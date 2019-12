Sernik gotowany na spodzie z herbatników. Szybki i prosty przepis

Sernik gotowany zajmuje zaledwie pół godziny, a jest równie pyszny co jego pieczona wersja. Możesz go udekorować owocami, polewą karmelową lub polewą z czekolady. Jego spód robi się błyskawicznie i również nie wymaga pieczenia – to więc idealny przepis dla osób, które nie mają piekarnika. Jak go przyrządzić?

Rozpuść 2 łyżki masła. Herbatnik zblenduj na piasek i dodaj do nich masło. Dokładnie wymieszaj. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia. Na dno wysyp herbatniki z masłem i dokładnie dociśnij do dna. Wstaw do lodówki. Twaróg zmiel co najmniej dwa razy i przełóż do dużego garnka. Dodaj masło, jajka, cukier i wanilię (rozetnij laski nożem i wydobądź z nich ziarenka). Podgrzewaj masę na małym ogniu i cały czas mieszaj. Gdy wszystkie składniki się połączą, a masa będzie wystarczająco rzadka, zacznij stopniowo dosypywać budyń. Mieszaj intensywnie masę, by nie powstały grudki. Gdy masa się zagotuje i zacznie gęstnieć, zdejmij garnek z ognia. Wylej ostrożnie do formy i pozostaw do ostygnięcia – nawet na całą noc w lodówce. Udekoruj według uznania: możesz użyć np. świeżych owoców, dżemu i konfitur lub listków świeżej mięty. Smacznego!

