Grzyb szatan - jak go rozpoznać? Czym różni się od podgrzybka

Zbieżność nazw grzybów wzięła się stąd, że oba wyglądają praktycznie identycznie. Jest tak w przypadku młodszych okazów. Starsze natomiast nieznacznie różnią się wyglądem. Dodatkowo jeden z grzybów jest niejadalny, natomiast drugi jest trujący. Jednak można je łatwo odróżnić.

Grzyb szatan, zwany również borowikiem szatańskim, swoją nazwę zawdzięcza swojemu wyglądowi. Ma purpurowy trzon. Wytwarza czasem woń zgniłej cebuli. W wielu krajach uznaje się go za wymierający, więc ciężko na niego trafić. Jest grzybem trującym, a w Polsce objęty jest ścisłą ochroną. Uznawany jest za gatunek umierający.

Doświadczeni grzybiarze są w stanie bez problemu go rozpoznać oraz są świadomi, że spożycie jego niebezpieczne. Mniej doświadczonych grzybiarzy z pewnością zniechęci jego zapach. Posiada on kapelusz, który może mieć nawet do 30 cm średnicy. Jego kolor przypomina szary kamień, a czasem nawet zielony lub żółty. Spód kapelusza jest żółty, a u dorosłych grzybów – czerwony. Jego wysokość sięga przeważnie do 15 cm, a grubość od 3 do 8 cm.

Po spożyciu grzyba szatana pojawić się mogą dolegliwości jelitowo-żołądkowe. Towarzyszyć mogą wymioty oraz biegunka. Osoba, która zatruje się tym grzybem, powinna zostać objęta leczeniem szpitalnym. Nie wolno podawać osobie zatrutej napoi, gdyż spożycie ich czasem prowadzi do uczucia pragnienia. Przyjęte płyny prowadzić mogą do szybszego przeniknięcia do krwi toksyn.

Grzyb szatan w stanie surowym jest trujący. Jednakże obróbka cieplna, taka jak smażenie, pieczenie czy gotowanie prowadzi go do utraty toksyczności. Jednak nie można mieć pewności, że wszystkie związki chemiczne zawarte w nim zostaną zneutralizowane.

Grzyb szatan jest dosyć charakterystyczny. Ciężko pomylić go można z innymi gatunkami grzybów. Jego wygląd bardziej odstrasza, niż przyciąga. Rozpoznać go można, dotykając językiem czubkiem jego kapelusza. Nie powoduje to przykrych dolegliwości żołądkowych, a przynajmniej ma się pewność, że to ten konkretny grzyb.

Mylony jest z goryczakiem żółciowym. Grzyb szatan jest trujący, a goryczak żółciowy jest niejadalny. Dodanie goryczaka żółciowego do potraw zepsuje cały jego smak, lecz jej nie zatruje. Jednak jeśli nie jesteśmy pewni, co do gatunku grzyba, to zawsze można zanieść go do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Oba grzyby są do siebie podobne, lecz istnieje wiele sposobów, by je od siebie odróżnić. Warto zwrócić uwagę na:

Kolor rurek – u szatanów pory i rurki pod kapeluszem są różowe, a u prawdziwków są białe. Z wiekiem nabierają koloru żółtozielonego, żółtego oraz oliwkowozielonego.

– u szatanów pory i rurki pod kapeluszem są różowe, a u prawdziwków są białe. Z wiekiem nabierają koloru żółtozielonego, żółtego oraz oliwkowozielonego. Smak – szatana można sprawdzić, dotykając go czubkiem języka, a jego smak będzie gorzki. Natomiast u prawdziwka smak będzie podchodził pod orzechowy.

– szatana można sprawdzić, dotykając go czubkiem języka, a jego smak będzie gorzki. Natomiast u prawdziwka smak będzie podchodził pod orzechowy. Siateczka na trzonie – u szatana jest ciemna o dużych oczkach, a u prawdziwka delikatna i biała, która występuje u górnej części trzonu.

