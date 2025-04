Co to jest grzyb szatan?

Borowik szatański i goryczak żółciowy to grzyby, które należą do rodziny borowikowatych. Ich młode owocniki są do siebie łudząco podobne. Dlatego nie dziwi fakt, że nazwa grzyb szatan potocznie używana jest w odniesieniu zarówno do borowika szatańskiego, jak i goryczaka żółciowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że są to dwa różne grzyby!

Goryczak żółciowy i borowik szatański - różnice

Gatunki tych grzybów różnią się od siebie: czasem pojawiania się w lasach, podłożem, na którym występują, a także wyglądem dojrzałych egzemplarzy.

Jak wygląda grzyb szatan?

Potocznie grzybem szatanem nazywany jest zarówno borowik szatański, jak i goryczak żółciowy. Dlatego dobrze jest wiedzieć, jak wyglądają i czym się charakteryzują obydwa gatunki.

Borowik szatański

Borowik szatański, fot. Adobe Stock

Borowik szatański ma lekko bordową nóżkę i jest silnie trujący. Jego kapelusz ma barwę szarą, która u dojrzałego egzemplarza nabiera żółto-zielonego odcienia. Owocnikuje przeważnie od lipca do końca sierpnia. Występuje w lasach liściastych, wyłącznie na wapiennym podłożu. W Polsce jest rzadko spotykany.

Goryczak żółciowy

Goryczak zółciowy (grzyb szatan), Fot. Adobe Stock

Goryczak żółciowy ma kapelusz o jasno lub ciemnobrązowej barwie. Jego trzon jest jaśniejszy niż kapelusz. Owocnikuje głównie od czerwca do końca października. Goryczak żółciowy występuje w lasach iglastych i wybiera wyłącznie kwaśne gleby. Jest to grzyb niejadalny, ma bardzo kwaśny smak, powoduje silne problemy z żołądkiem. W niektórych miejscach w Polsce występuje bardzo licznie.

Jak odróżnić grzyba szatana od borowika szlachetnego (prawdziwka)?

Dojrzały goryczak żółciowy, zwany szatanem, na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do prawdziwka. Mimo podobieństw w wyglądzie grzyby te można w łatwy sposób odróżnić od siebie. Oto 2 niezawodne sposoby, które sprawią, że nie pomylisz prawdziwka z grzybem szatanem.

Sprawdź:

1. Smak: delikatnie dotknij językiem kapelusza grzyba. Jeśli poczujesz intensywny gorzko-kwaśny smak żółci, to znak, że jest to grzyb niejadalny i masz do czynienia z szatanem.

2. Różowe rurki na spodzie kapelusza: u dojrzałych goryczaków żółciowych rurki znajdujące się pod spodem kapelusza maja bladoróżowy kolor. Borowik szlachetny ma te rurki w kolorze białym lub żółtym.

Goryczak żółciowy, Fot. Adobe Stock Borowik szlachetny, Fot. Fotolia

Warto wiedzieć!

W przypadku, gdy masz wątpliwości, czy zebrane przez Ciebie grzyby na pewno są jadalne, zgłoś się po poradę do najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Specjaliści udzielą ci bezpłatnej porady.

Zobacz także: Jak rozpoznać borowika szatańskiego - wideo

