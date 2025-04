Zastanawiasz się, czy cukier trzcinowy jest zdrowy? Istnieje kilka odmian cukru trzcinowego, które różnią się stopniem rafinacji. I to jest kluczowa sprawa, która decyduje o tym, czy taki produkt dostarcza cokolwiek poza węglowodanami prostymi. Jednak nawet zdrowszych rodzajów cukru trzcinowego nie warto jadać w zbyt dużych ilościach.

Cukier trzcinowy pozyskiwany jest z trzciny cukrowej. Bardzo często ma ciemniejszą barwę niż zwykły cukier, co kojarzy nam się z ciemnym pieczywem, które uważane jest za zdrowsze od pieczywa białego. Chyba trochę na tej samej zasadzie wydaje nam się, że brązowy czy brązowawy cukier trzcinowy powinien być zdrowszy od zwykłego, białego cukru z buraka cukrowego. Prawda jednak jest taka, że różnica między tymi produktami jest nieduża.

Poniżej wartości odżywcze w 100 g nierafinowanego cukru trzcinowego i zwykłego cukru. Zestawienie to pokazuje, czym się one różnią.

Jak widzisz, cukier trzcinowy jest nieco mniej kaloryczny, zawiera trochę mniej cukrów prostych i znacznie więcej wapnia i żelaza. Porcja wapnia ze 100 g cukru trzcinowego zaspokaja 40% dziennego zapotrzebowania organizmu na ten składnik, a porcja żelaza – 113% zapotrzebowania dziennego. Zatem nierafinowany cukier trzcinowy jest nieco zdrowszy od zwykłego.

Czy to oznacza, że można go jeść bez opamiętania? Nie. To nadal jest produkt wysokowęglowodanowy o dużej zawartości cukrów prostych. Choć jest bogaty w wapń i żelazo, to nie należy go traktować, jako główne źródło tych mikroelementów.

W niedużych ilościach (tak samo ograniczany jak ilość cukru w diecie) cukier trzcinowy może być elementem zdrowej diety i na pewno warto go używać zamiast zwykłego cukru. Ale podkreślmy raz jeszcze: należy go ograniczać dokładnie tak samo jak cukier w diecie.

Cukier trzcinowy składa się głównie z sacharozy. To dwucukier, z którego składa się cukier biały stołowy z buraka cukrowego. Zatem spożywanie w nadmiarze jednego i drugiego sprzyja rozwojowi otyłości, cukrzycy typu II i chorób układu krążenia. Nie można więc go jeść w niekontrolowanych ilościach.

Zatem jak powinna brzmieć odpowiedź na pytanie, czy cukier trzcinowy jest zdrowy? Jest zdrowszy od cukru zwykłego, ale nadal nie jest to produkt zdrowy.

Niemalże każdy cukier trzcinowy, jaki znajdziesz w sklepie, jest cukrem rafinowanym mniej lub bardziej. Do nierafinowanych należą wyłącznie cukry trzcinowe odmian:

cukier demerara – dobry jako zamiennik cukru stołowego, smakuje lekko karmelowo i jest jasnobrązowy,

– dobry jako zamiennik cukru stołowego, smakuje lekko karmelowo i jest jasnobrązowy, cukier muscovado – wilgotny cukier trzcinowy o smaku podobnym do syropu klonowego, dobry do wypieków i sosów.

Na uwagę zasługuje też turbinado – jest w niedużym stopniu rafinowany, ma większe kryształki, złotawy odcień i delikatny smak. Dobry jako słodzik i dekoracyjna posypka.

Rafinowany cukier trzcinowy (nieoznaczony jako jeden z powyższych) to cukier oczyszczony z melasy, a więc pozbawiony znakomitej większości mikroelementów. Pod względem wartości odżywczych jest niemal identyczny ze zwykłym białym cukrem. Nie ma znaczenia, jeśli jest żółty czy nawet brązowawy – jeśli jest mocno rafinowany, nie jest zdrowszy od cukru stołowego z buraków cukrowych. Można więc powiedzieć wprost, że jeden i drugi jedzone w nadmiarze są tak samo szkodliwe.

Ciekawostka! Czym różni się cukier brązowy od cukru trzcinowego? Cukier brązowy to rafinowany cukier z dodatkiem melasy. Cukier trzcinowy naturalnie zawiera melasę.

Nie. Trzeba go tak samo eliminować z diety jak cukier zwykły. Przy cukrzycy kluczowa jest niska podaż cukrów prostych, czyli takich, jakie tworzą oba rodzaje cukru.

Choć cukier trzcinowy ma nieco niższy indeks glikemiczny (IG 60) od cukru białego (IG 68), oba produkty należą do grupy produktów o średnim indeksie glikemicznym. Łyżeczka cukru rafinowanego ma ładunek glikemiczny wynoszący 3. Te informacje pokazują, że w bardzo ograniczonych ilościach cukier, także trzcinowy, może znaleźć się w diecie cukrzycowej.

Jednak ze względu na to, że do wyboru są zdrowsze zamienniki cukru dla cukrzyków oraz inne słodkie w smaku pokarmy, które dostarczają więcej różnych wartości odżywczych i mikroelementów, cukier zaliczany jest do pokarmów, których cukrzyk powinien unikać.

