Nie każdy wie, czym różni się petunia od surfinii. Ten drobny szczegół ma duże znaczenie w ogrodzie i na balkonie

Różnica między petunią i surfinią choć jest niewielka - istnieje. To popularne rośliny ozdobne, które często są ze sobą mylone. Charakteryzują się pięknymi, kolorowymi kwiatami, które zdobią ogrody i balkony w czasie letnich miesięcy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że to nie do końca to samo. W skrócie: każda surfinia jest petunią, ale nie każda petunia to surfinia. Sprawdź, dlaczego to takie istotne, gdy chcesz ozdobić nimi ogród lub balkon.