Pieczarka polna to grzyb bardzo popularny w Polsce, często spotykany na polach i pastwiskach, a także oczywiście w sklepach w świeżej postaci. Podczas grzybobrania możesz pomylić ją z niektórymi niejadalnymi okazami. Jak rozpoznać pieczarkę polną?

Pieczarki polne mają krótki trzon (u młodych osobników także pierścień) i obły, biały kapelusz z charakterystyczną, łatwą do zdjęcia skórką. U młodych okazów kapelusz jest prawie w całości zamknięty, dopiero u dorosłych pieczarek zaczyna bardziej przypominać rozpostarty parasol. To jeden z grzybów jadalnych, które zamiast gąbki ma blaszki.

Miąższ pieczarek jest biały, ale po przekrojeniu może zmienić barwę na szarą lub jasnoróżową. Jakiś czas po zerwaniu pieczarki zaczynają ciemnieć. W naturalnych warunkach chowają się w trawach, bytując na polach, pastwiskach i łąkach. Czasem możesz spotkać je nawet na własnym podwórku czy w ogrodzie.

fot. Pieczarka polna/Adobe Stock, guentermanaus

Pieczarki pomimo swojego powszechnego występowania można pomylić z niektórymi niejadalnymi lub wręcz trującymi gatunkami grzybów. Wprawione oko od razu zauważy różnice, ale jeśli jesteś początkującym grzybiarzem i nie masz pewności, zostaw konkretny okaz w spokoju albo skorzystaj z darmowych aplikacji do rozpoznawania grzybów.

Pieczarka polna a muchomor jadowity

Najłatwiej przed przypadek zebrać muchomora jadowitego (amanita virosa). Różni się on głównie wysokością trzonka oraz bardziej zamkniętym, zaokrąglonym kapeluszem. Muchomor jadowity jest grzybem silnie trującym, a jego spożycie może zakończyć się nawet śmiercią.

fot. Muchomor jadowity/Adobe Stock, Henrik Larsson

Jak rozpoznać trujące pieczarki?

Nieco łatwiejsza do odróżnienia jest pieczarka trująca, inaczej pieczarka żółtawa lub pieczarka karbolowa. Podczas grzybobrania zwróć uwagę na blaszki znalezionego okazu. U trującej pieczarki będą zaróżowione. Dodatkowo ten gatunek grzybów ma wyższy trzon, niż polna pieczarka.

fot. Trująca pieczarka żółtawa/Adobe Stock, kazakovmaksim

Pieczarki są gotowe do zebrania, kiedy spodnia część skórki zaczyna się lekko łuszczyć. To idealny moment na zbiory, ale najczęściej dotyczy to pieczarek hodowanych w szklarniach. Aby nie uszkodzić delikatnego grzyba podczas zbierania, złap go od góry i delikatnie wykręć.

W ten sposób możesz zebrać nie tylko duży okaz, ale także przyrośnięte do niego mniejsze osobniki. Warto wiedzieć, że pieczarki można jeść na surowo, ale musisz je wcześniej dokładnie oczyścić.

