Grzyb zajączek to pyszny, ale raczej rzadko spotykany okaz, który świetnie smakuje jako baza sosów czy dodatek do jajecznicy. Możesz go znaleźć w wielu typach lasów, ale szczególnie często Jak wygląda zajączek i z czym możesz go pomylić podczas grzybobrania?

Grzyb zajączek przypomina swojego kuzyna z tej samej rodziny, czyli podgrzybka złotawego lub brunatnego, ale ma charakterystyczną barwę oraz strukturę kapelusza. Ma on ok. 3-15 cm, jest raczej jasny, oliwkowożółty lub oliwkowo zielonawy, od szaro beżowego do czerwonawego. Początkowo jest półkulisty, na starość rozpostarty. Na powierzchni zwykle jest zamszowy i matowy.

Skórki nie daje się zdjąć, a miejsca uszkodzone nie czerwienieją, pozostają białe. Podgrzybek zajączek ma duże, kanciaste pory, złocistożółte lub zielonożółte. Rurki pod spodem po uciśnięciu nie błękitnieją, ale brązowieją, a po kilku minutach stają się brudnoniebieskie.

Trzon zajączka jest jasnożółty lub żółtoorchowy, a na nim znajdują się rdzawo brązowe podłużne włókienka, przyrośnięty żółtą pleśnią do podłoża, zaostrzony u podstawy, pełny. Po uciśnięciu powierzchnia trzonu brązowieje.

Miąższ podgrzybka zajączka jest białawo żółtawy, w trzonie żółty, u młodych osobników dość twardy, a u starszych - miękkawy. Zapach ma niezbyt intensywny, łagodny, a w smaku jest przyjemny, niekwaskowy. Świetnie nadaje się do marynowania, a także do przygotowania sosu z podgrzybków. To smaczny grzyb jadalny, który możesz dusić z mięsem do obiadu.

fot. Grzyb zajączek/Adobe Stock, Barbora Batokova

Grzyb zajączek występuje na terenie całej Polski, ale nie jest szczególnie częstym okazem. Możesz go spotkać w lasach iglastych i liściastych. Lubi przede wszystkim kwaśne gleby. Zwykle rośnie pojedynczo, czasem możesz znaleźć kilka osobników blisko siebie, ale zajączki raczej nie trzymają się w większych grupach.

Czasem podgrzybki zajączki wyrastają nawet w miejskich parkach, zależy to od warunków pogodowych w konkretnym sezonie. Warto się za nimi rozglądać od czerwca aż do końca października.

Grzyb zajączek jest podobny do niektórych swoich kuzynów, np. do podgrzybka złotawego, który ma bardziej rdzawy trzon i miąższ po uszkodzeniu czerwienieje, w smaku jest lekko kwaskowy. Jest to również grzyb jadalny.

Dodatkowo można go pomylić z podgrzybkiem żeberkowanym, który po naciśnięciu trzonu staje się siny. On również jest jadalny.

Zajączka można także przypadkowo pomylić z podgrzybkiem trującym. Raczej łatwo odróżnić te dwa gatunki, niemniej jednak warto zwrócić uwagę, czy to na pewno zajączek. W tym celu warto skorzystać np. z aplikacji do rozpoznawania grzybów.

fot. Grzyb zajączek: trujący czy nie/Adobe Stock, Alonbou

