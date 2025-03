Czym się różni woda perfumowana od toaletowej i jak wybrać idealne perfumy? Podpowiadamy

Zarówno woda toaletowa, jak i woda perfumowana mają swoje unikalne cechy, które sprawiają, że zapach pasuje do różnych okazji i preferencji. Woda toaletowa to świetny wybór na co dzień, bo daje poczucie świeżości, natomiast woda perfumowana to zwykle intensywny zapach, który utrzymuje się przez wiele godzin.