Dieta OXY to dieta odchudzająca, która ma wspomagać odchudzanie. Zasady diety OXY są podobne do słynnej wysokobiałkowej diety Dukana. OXY też dzieli się na fazy, w których są różne zasady i polecane produkty oraz posiłki. Dietę można wspierać aktywnością fizyczną – treningi otrzymuje się w gratisie w ramach abonamentu na dietę. Zanim podejmiesz decyzję o przejściu na dietę OXY, zapoznaj się też z opiniami dietetyków o tej diecie.

Dieta OXY to płatny pakiet usług obejmujący jadłospis z przepisami, listę zakupów i plany treningowe oraz produkty uzupełniające dietę.

Do produktów uzupełniających w diecie OXY należą:

shake żurawinowy,

herbata ziołowa,

suplementy ze sproszkowanych owoców.

Użytkownik, wykupując pakiet, może zdecydować o rodzaju diety. Do wyboru są:

OXY Diet Classic – w jadłospisie obecne są produkty ze wszystkich grup pokarmów, obejmuje 5 posiłków dziennie,

– w jadłospisie obecne są produkty ze wszystkich grup pokarmów, obejmuje 5 posiłków dziennie, OXY Vege – wegetariański jadłospis wykluczający mięso, 4 lub 5 posiłków dziennie,

– wegetariański jadłospis wykluczający mięso, 4 lub 5 posiłków dziennie, OXY Vege Fish – jadłospis wegetariański z dodatkiem ryb, 4 lub 5 posiłków dziennie,

– jadłospis wegetariański z dodatkiem ryb, 4 lub 5 posiłków dziennie, OXY Diet Simple – opcja do wersji classic i vege, obejmuje 4 posiłki dziennie, maksimum 5 składników na przepis, krótki czas przygotowania posiłków.

Zakupu pakietu można dokonać przez internet. Cena zaczyna się od 23 zł w promocji lub 69 zł (cena regularna) za program na 28 dni. Dostęp na zawsze w cenie regularnej kosztuje 399 zł, ale bywa dostępny ze zniżką i wtedy kosztuje 160 zł.

Dieta OXY jest często porównywana do słynnej, wysokobiałkowej diety Dukana. Podstawową różnicą jest jednak to, że dieta OXY nie jest typową dietą domową, a przy jej stosowaniu trzeba korzystać ze specjalnych produktów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, dieta OXY nie jest dietą wyłącznie odchudzającą. Faktycznie, najczęściej stosuje się ją na odchudzanie, ale niektórzy korzystają z niej jak z diety na przytycie lub w celu utrzymania masy ciała.

Dieta OXY to dieta białkowa, która składa się z powtarzalnych 28 dniowych cykli, które obejmują 4 fazy. Każda faza diety OXY trwa tydzień. Po zakończeniu cyklu wracasz do fazy 1. Postępujesz tak aż do uzyskania wymarzonej masy ciała.

Faza 1. diety OXY: Detoks

W tej fazie jesz dużo owoców i warzyw oraz pijesz koktajle odchudzające. Faza detoks ma oczyszczać organizm i przygotować cię na właściwe odchudzanie.

Faza 2. diety OXY: Fat burning (z ang. spalanie tłuszczu)

W tej fazie spożywasz najwięcej białka. Jadłospisy będą składać się przede wszystkim z białka pochodzenia zwierzęcego. Ten etap ma zapewniać intensywne spalanie tłuszczu. Przepisy w fazie 2. diety OXY będą podobne do przepisów w diecie Dukana.

Faza 3. diety OXY: Step (z ang. krok, schodek)

W fazie step do diety dokładasz źródła białka roślinnego. Są nimi przede wszystkim nasiona roślin strączkowych: ciecierzyca, fasola, soczewica.

Faza 4. diety OXY: Balance (z ang. równowaga)

W fazie balance do diety dołączasz wykluczone wcześniej produkty zbożowe i owoce.

Autorzy diety OXY przewidzieli także 5 fazę, która pozwala na utrzymanie osiągniętego rezultatu. Faza stabilizacja to powolny powrót do normalnego, zdrowego odżywiania i zdrowej diety. Jej celem jest zapobieganie efektowi jo-jo.

Zanim zdecydujesz się na zakup diety OXY, dokładnie przeczytaj wszystkie informacje na stronie internetowej. Zwróć szczególną uwagę na regulamin, gdzie kwestie związane ze zdrowiem są opisane bezpośrednio, bez użycia języka marketingowego.

W regulaminie możesz między innymi przeczytać, że dostawca diety OXY nie posiada wywiadu medycznego i wyników badań osób stosujących dietę, dlatego zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem. Jednocześnie autorzy diety nie dają żadnej gwarancji efektu czy braku skutków ubocznych.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania diety OXY są:

choroby nerek (w tym kamienie nerkowe) i wątroby,

ciąża oraz karmienie piersią,

cukrzyca (każdy typ),

niedobory pokarmowe (w tym niedokrwistość),

wrzody żołądka i dwunastnicy,

inne choroby dietozależne.

Czy dieta OXY daje lepsze efekty niż pełnowartościowa dieta odchudzająca, która nie uwzględnia rotacji faz? Autorzy programu odchudzającego zapewniają, że w ciągu miesiąca stosowania ich zaleceń możesz schudnąć do 5 kg, zaś po 2 miesiącach możesz być lżejsza o 6 do 8 kg.

Takie tempo odchudzanie nie odbiega od tego, które możesz uzyskać, stosując domową dietę odchudzającą, bez zwiększonego udziału białka. Zdrowe tempo odchudzania wynosi od 0,5 do 1 kg tygodniowo.

Jakie są opnie dietetyków na temat diety OXY? Niektórzy określają ją jako „zdrowszą siostrę” diety Dukana. OXY nie jest bowiem tak restrykcyjna i radykalna jak dieta Dukana. W czasie stosowania 28 dniowego cyklu diety OXY, przez 2 tygodnie jesteś na diecie wysokobiałkowej, by w fazie 4 wrócić do spożywania węglowodanów.

Dzięki temu mniejsze jest ryzyko wystąpienia efektów ubocznych nadmiernego spożycia białka (np. zaburzeń pracy nerek). Niestety nawet zastosowanie tej rotacji nie eliminuje innych nieprzyjemnych objawów zbyt dużej ilości białka w menu:

wzdęć,

zaparć,

osłabienia.

Dieta OXY jest bardzo dobrze skonstruowanym produktem marketingowym. Nie licz na indywidualne dopasowanie, mimo iż autorzy twierdzą, że dopasują program do twoich potrzeb na podstawie testu psychometrycznego.

Opinie innych osób, które stosowały dietę OXY również są podzielone.

Zanim wydasz pieniądze i zastosujesz dietę OXY, zastanów się dwa razy. Podobny efekt możesz osiągnąć stosując dietę redukcyjną bez dodatkowych suplementów, herbat odchudzających i testu psychometrycznego.

Na stronie diety OXY jest informacja, że po wykupieniu oferty, użytkownik otrzymuje dostęp do ponad 16 000 przepisów diety OXY. Część z nich jest dostępnych także w wersji wideo.

Poniżej podajemy 3 przepisy publikowane przez OXY, więcej w materiale: Dieta OXY – 10 najlepszych przepisów.

Koktajl z marchewką, mango i imbirem



Składniki:

1 marchewka,

1/3 mango,

2/3 szklanki napoju kokosowego,

½ łyżki miodu,

szczypta imbiru.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zblenduj. Koktajl przelej do szklanki.

Kanapki z szynką parmeńską i pesto



Składniki:

1,5 kromki chleba żytniego, razowego

1,5 pomidora,

1,5 plastra szynki dojrzewającej,

¼ cytryny,

¼ garści orzechów włoskich,

1,5 garści szpinaku,

¾ łyżeczki oliwy,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Szpinak zblenduj z oliwą, sokiem z cytryny, orzechami i przyprawami i ewentualnie z dodatkiem wody. Tak powstałą pastę nałóż na pieczywo, a na nią wędlinę i plastry pomidora.

Omlet z burakiem i szpinakiem, herbata



Składniki:

3 jaja,

½ czerwonej cebuli,

1 gotowany burak,

garść szpinaku,

¼ łyżeczki octu balsamicznego,

łyżeczka natki,

½ łyżki oleju rzepakowego,

sól, pieprz,

herbata bez cukru.

Sposób przygotowania:

Jaja rozbełtaj z octem i przyprawami, a warzywa dość drobno pokrój. Wyłóż masę jajeczną na patelnię, a na nią wyłóż warzywa. Smaż pod przykryciem. Przed podaniem danie oprósz natką.

Poniżej przykładowe jadłospisy, które platforma publikuje w ramach promocji swojej oferty.

Jadłospis diety OXY ok. 1600 kcal



Przy posiłkach podano zawartość makroskładników. Po zsumowaniu w całym menu jest: białko –78 g, tłuszcz – 73 g, węglowodany – 214 g. Po zsumowaniu kaloryczności posiłków dieta okazała się dostarczać o 100 kcal więcej, bo 1739 kcal

Śniadanie: omlet z 2 jaj z mlekiem 2% tłuszczu, papryką, cebulą i pieczarkami, herbata bez cukru

omlet z 2 jaj z mlekiem 2% tłuszczu, papryką, cebulą i pieczarkami, herbata bez cukru Przekąska: jogurt naturalny 2% tłuszczu z płatkami owsianymi i truskawkami

jogurt naturalny 2% tłuszczu z płatkami owsianymi i truskawkami Obiad: gulasz drobiowy z kurczaka z kaszą jaglaną i warzywami, szklanka wody mineralnej

gulasz drobiowy z kurczaka z kaszą jaglaną i warzywami, szklanka wody mineralnej Przekąska: mus owocowy z banana i truskawek

mus owocowy z banana i truskawek Kolacja: frytki z marchwi, buraka i pietruszki z sosem musztardowo-miodowym

Jadłospis OXY ok. 1600 kcal



Przy tym jadłospisie nie podano zawartości makroskładników, a tylko kaloryczność poszczególnych posiłków. Po zsumowaniu wyniosła ona: 1585 kcal, więc odpowiada założeniom.

Śniadanie: owsianka na mleku 2% tłuszczu z borówkami, miodem i wiórkami kokosowymi,

owsianka na mleku 2% tłuszczu z borówkami, miodem i wiórkami kokosowymi, Przekąska: kanapka z grahamki, łososia wędzonego, pesto z rukolą, ogórkiem i papryką

kanapka z grahamki, łososia wędzonego, pesto z rukolą, ogórkiem i papryką Obiad: indyk duszony z brokułami marchwią podawany z kaszą jaglaną

indyk duszony z brokułami marchwią podawany z kaszą jaglaną Przekąska: koktajl z mleka 1,5% tłuszczu, banana i malin

koktajl z mleka 1,5% tłuszczu, banana i malin Kolacja: naleśniki ze szpinakiem, serem ricotta i czosnkiem

