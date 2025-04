Chcąc nie chcąc, 16-letni Allan Krupa jest w jakiś sposób rozpoznawalny - jest w końcu synem jednej z największych polskich gwiazd. Trudno powiedzieć, czy ta rozpoznawalność na co dzień ułatwia mu życie, czy może je utrudnia. Allan z pewnością styka się z krytyką i hejtem, wielokrotnie musi też dźwigać ciężar sławy swojej mamy.

Teraz jednak znalazł się w sytuacji, gdy nikt nie postrzega go przez pryzmat bycia synem Edyty Górniak. Jak opowiada gwiazda w rozmowie z dziennikarzem WP, Allan postanowił pójść do pracy.

Trzeba przyznać, że wielu 16-latków podczas wakacji raczej nie myśli o pracy, a o samym wypoczynku. Trudno zatem dziwić się Edycie, że jest dumna z syna, który stara się być jak najbardziej samodzielny - oczywiście na miarę swojego wieku.

Edyta Górniak opowiada w rozmowie z Oskarem Netkowskim z WP: