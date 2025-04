Kolejna edycja „The Voice of Poland” wzbudza wiele emocji. Tym bardziej, że w jury nastąpiły zmiany. W gronie jurorów zasiadła Urszula Dudziak, która wbrew obawom sceptyków, radzi sobie świetnie.

Podczas jednego z przesłuchań, jurorzy nie mogli uwierzyć w to, co słyszą. Barwa głosu uczestnika oczarowała wszystkich.

Edyta Górniak do uczestnika: „Ale ty jesteś ogier!”

Podczas przesłuchań w ciemno do 11. edycji programu, na scenie pojawił się 25-letni Przemek Pajdak. Na co dzień mieszka w Londynie, pracuje jako kierowca, jest też zawodnikiem drużyny hokejowej.

Wszystko wskazuje jednak na to, że jego największą pasją jest muzyka.

Obdarzony niezwykłym głosem 25-latek zdecydował się zaśpiewać utwór „Are You Gonna Be My Girl” z repertuaru „Yet”.

Swojego zachwytu nie potrafiła ukryć Edyta Górniak, która wstała i zaczęła tańczyć słuchając jego głosu.

Ale ty jesteś ogień, ogier (...) Każdy z nas jest kimś innym i ma inne rzeczy do zaoferowania, ale ja mam najwięcej. - skomentowała Edyta Górniak.

Przemek Pajdak zachwycił wszystkich jurorów, każdy z nich chciałby widzieć uczestnika w swojej drużynie. O tym, kogo wybiera, zdecyduje jednak sam wykonawca.

Odcinek, w którym będzie można zobaczyć jego występ, zostanie wyemitowany w sobotę 19 września 2020 o godzinie 21:00 w TVP2.

