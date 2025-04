Edyta Górniak ma na koncie kilka(naście) związków. 44-letnia artystka rozstała się właśnie z Williamem, z którym była cztery miesiące, a dzięki któremu uwierzyła, że miłość istnieje. Na próżno. Zobaczcie, co napisała na Instagramie - współczujemy.

Życie uczuciowe Edyty od zawsze wzbudzało wiele emocji. W przeszłości niemal każdy jej dłuższy związek spotykał się z ogromnym zainteresowaniem mediów, sama wokalistka również niejednokrotnie opowiadała o swoich partnerach w wywiadach czy pozowała do wspólnych zdjęć. Edyta Górniak opublikowała wpis, w którym poinformowała fanów i media, że jej najświeższy związek z młodszym o kilka lat Irlandczykiem zakończył się. Ktoś powie, że to naturalna kolej rzeczy, ale dla Górniak to znak, że nie ma szans na miłość, zwątpiła w relacje damsko-męskie.

Dziękuję Ci Boże za syna, bo mam powód, by żyć, być mądrą i silną. Dziękuję Ci za muzykę, bo dzięki niej czasem mogę być bliżej Ciebie. Dziękuję ci za kontakty z ludźmi, bo możemy dzielić się magią i czasem zbliżać do siebie. Dziękuję ci za silne zmysły, dzięki którym mogę doceniać każdy moment mojej podróży. Lecz Boże, nigdy więcej miłości do mężczyzny. Nigdy więcej zaufania. Mam dość - zwierzyła się poruszona artystka.

Związek Edyty Górniak i 35-letniego Williama trwał kilka miesięcy. Jaka jest przyczyna rozstania? Prawdopodobnie 9 lat młodszy aktor nadużył zaufania artystki. Jeszcze niedawno wszystko układało się wspaniale, a Instastory wokalistki pękało w szwach od czułych i romantycznych zdjęć we dwoje. W jednym z programów śniadaniowych artystka zwierzyła się, że nie wyklucza formalizacji tego związku. Mówiono, że 35-latek zajmował się synem gwiazdy, Allanem, gdy wokalistka była nieobecna w USA niczym prawdziwy zastępczy ojciec. Edyta przestała już marzyć o dozgonnej miłości...

Co zaszło między tą dwójką? Przyjdzie nam pewnie poczekać na wyjaśnienia.

