Edyta Górniak jest piosenkarką o niespotykanej wrażliwości artystycznej. Docenianą za szeroką skalę głosu i charyzmę. Otwarcie wyraża swoje poglądy, co też bywa krytykowane. Gdy przyznała, że ani ona ani jej syn nie zaszczepią się przeciwko koronawirusowi, a ministra Szumowskiego wezwała do debaty, to w mediach zawrzało.

Cytaty z wypowiedzi Edyty Górniak

Edyta Górniak urodziła się w polsko-romskiej rodzinie. W udzielanych wywiadach często wspominała swoje dzieciństwo. Mówiła o wykluczeniu, którego doświadczała jako cygańskie dziecko:

Gdy ktoś się źle zachowywał, nauczycielka mówiła, że usiądzie ze mną za karę. Bo - cytują - jestem brudna. Dzieci nie rozumiały, co znaczy mieć pochodzenie cygańskie. Ale rozumiały, co znaczy, że ktoś jest brudny.

Gdy miała 5 lat, ojciec porzucił rodzinę, ale potrafiła mówić o nim dobrze:

Przekazał mi większość talentu, wrażliwość na muzykę. Nasze ostatnie spotkanie było smutne i pamiętam go poprzez dzień, kiedy odchodził.

Edyta Górniak w swoich wypowiedziach odnosiła się także do mamy:

Duma i pokora zarazem, które odziedziczyłam po rodzicach, mamie Polce i ojcu Cyganie, to mieszanka wybuchowa. Dlatego, choć zazwyczaj jestem rozważna, bywa, że mam „piekło w głowie”.

Jej talent odkryła Elżbieta Zapendowska, gdy Edyta była nastolatką. Później, gdy zrobiła karierę i stała się rozpoznawalna, to na jakiś czas wycofała się z mediów. Wspominała ataki paparazzi na jej prywatność. Opowiadała nawet o tym, że jej numer telefonu stał się ogólnodostępny, w związku z czym dzwoniono do niej co 10 sekund.

Ponieważ była popularna, także informacje na temat jej związków podsycały ciekawość fanów. O mężczyznach w jej życiu powiedziała kiedyś:

Dawałam prezenty jak mnie zdradzali. Czy z kobietą, czy z mężczyzną, bo różnie bywało. Dawałam prezenty, bo myślałam, że ze mną jest coś nie tak, że jestem za mało kobieca...

Artystka często jest porównywana do gwiazd takich jak Whitney Houston, Violetta Willas czy Céline Dion. Wiele osób uważa, że jej talent nie został w pełni wykorzystany, a ona sama powinna zrobić światową karierę.

