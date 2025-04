Anita Werner znana jest z profesjonalnego looku z telewizyjnego studia. W pracy poważna, a co dzień - tryskająca radością. Pokazała to wrzucając na Instagram zdjęcie „prawdziwej siebie” - roześmianej, z twarzą usianą wakacyjnymi piegami i pierwszymi zmarszczkami. Jest piękna!

Reklama

Anita Werner w naturalnym wydaniu

Selfie Anity Werner wywołało niemałe zaskoczenie: od lat dziennikarka jest znana ze swojego chłodnego tonu relacjonującego wydarzenia z kraju i ze świata. Pełen profesjonalizm sprawił, że Werner zaczęła być postrzegana jako osoba niedostępna tym bardziej, że ostrożnie podchodzi do dzielenia się swoją prywatnością w mediach. Ale nadeszła zmiana!

Dziennikarka założyła konto na Instagramie, na którym umieszcza zdjęcia zza kulis „Faktów” oraz wrzuca migawki z życia codziennego. Kiedy podzieliła się z obserwatorami selfie w naturalnym wydaniu, na którym nie ma makijażu, ułożonych włosów, biurowego outfitu, fani od razu zaczęli słać jej komplementy.

1. No i co tu robić, kiedy kończy się urlop? 2. Włączyć ten urlopowy uśmiech i robić swoje! Podoba Wam się takie podejście? - zapytała dziennikarka pod postem.

Anita Werner bez makijażu

Dziennikarka jest już po urlopie - wypoczęta, zadowolona i opalona. Pochwaliła się swoimi piegami i zmarszczkami, poniekąd pokazując swój stosunek do urody i jej upiększania. 42-letnia Werner ma na koncie debiuty aktorskie, które zaowocowały miłością do telewizji, choć nie do seriali. Jest bezsprzecznie piękną kobietą o niebywałej charyzmie, a fani cenią w niej prostolinijność, obiektywizm i szczerość. Teraz są także pod wrażeniem jej naturalnej urody.

Pani Anito, ładnie pani wygląda, tak naturalnie, bez makijażu. Ładny uśmiech, mam nadzieję, że urlop był udany.

Niemożliwe! Nareszcie ktoś wygląda normalnie na Instagramie, a nie jak woskowany stwór. Cudnie.

Cudowna twarz. Radość bije z Ciebie, Anitko..

Na twarzy dziennikarki widać słoneczne piegi i zmarszczki, które zazwyczaj są przykryte makijażem. Nie da się zaprzeczyć - Anita Werner to naturalna i piękna kobieta!

Reklama

Zobacz też inne newsy z życia gwiazd:

Agnieszka Kaczorowska ostro o matkach wstawiających nagie zdjęcia dzieci. "Mogą być wykorzystane przez złych ludzi!"

Ania Starmach o macierzyństwie: "Nie łudzę się, że się wyśpię, Jagna to dziecko wymagające"