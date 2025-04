Jak planujesz spędzić Wielkanoc? W domu, z rodziną, czy może pakujesz walizki i znikasz na kilka dni? Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Party" wyznała, że połączy obie rzeczy!

W tym roku Wielkanoc prezenterka spędzi w Norwegii, ale nie sama.

– Tak. Zabieramy swoich rodziców i moich synów. Ilekroć tam jedziemy, zawsze wynajmujemy mały drewniany domek na fiordach. - mówi. – Tam jest jak w bajce. Siedzimy sobie w golfach i swetrach, pijemy kakao. Podczas tego wyjazdu w Wielką Sobotę pójdziemy do kościoła ze święconką. Choć w Norwegii nie ma zwyczaju święcenia potraw, my i tak sobie poradzimy - dodała.

Małgorzata Rozenek przyznała, że ma też konkretne plany na wiosenne porządki. Jako "perfekcyjna pani domu", ma kilka swoich sprawdzonych sposobów. – Robię przegląd garderoby. Wybieram z niej rzeczy w dobrym stanie, których nie noszę, a których nie chcę wyrzucać. Niedawno zostałam twarzą akcji charytatywnej "Otwarta szafa". W kwietniu chętnych do oddania zbędnych rzeczy zapraszam do galerii handlowych do Białegostoku, w maju do Warszawy i Torunia, a w czerwcu do Piły. W każdym mieście wybraliśmy organizację społeczną, która ma kontakt z potrzebującymi z okolicy i której pracownicy wiedzą najlepiej, do kogo te rzeczy powinny trafić.

A jakie wy macie plany na Wielkanoc?

