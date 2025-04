Święta Wielkanocne to wspaniała okazja do rodzinnych spotkań, rozmów czy zwykłych telefonicznych pogawędek. Dla niektórych to jednak wyśmienita pora na krótki urlop. Wystarczy wziąć kilka dni wolnego, i proszę: może ferie wielkanocne pod palmami? Kto się zdecydował na taki (lub podobny) krok?

Reklama

Ewa Chodakowska co prawda wzięła parę dni urlopu, ale nie od Facebooka czy Instagrama. Na co dzień "katuje" swoje fanki i podopieczne treningami, a tym razem pokazywała zdjęcia z pięknej i gorącej Grecji! Zdecydowała się na spędzenie Wielkanocy ze swoją grecką rodziną (od strony męża, Lefterisa Kavoukisa). Mogliśmy jedynie zazdrościć pięknych widoków, słońca i wysokiej temperatury!

Na zagraniczny wyjazd zdecydowała także Agnieszka Szulim. Wraz ze swoim chłopakiem, Piotrem Woźniak-Starakiem spędziła te święta decydując się na białe szaleństwo! Ale nie był to stricte romantyczny wypad, bo para nie pojechała tylko we dwoje: dołączyła do nich m.in. siostra Woźniak-Staraka, Julia. Zamiast palm - snowboard!

RG @pwsas: Trio #mygirls #regramappv #day2 #awesome!!!!! ❄️🏂❄️🏂❄️ A photo posted by Agnieszka Szulim (@aganajezykach) on Apr 5, 2015 at 9:22am PDT

Natomiast Doda postawiła w tym roku na spędzanie czasu w gronie najbliższych, w rodzinnych stronach - Ciechanowie. Tym, których ciekawi związek piosenkarki i Emila Haidara, donosimy: tak, mają za sobą pierwsze wspólne Święta Wielkanocne. Pojawili się także u rodziców Haidara. Zobaczcie!

Z moimi chłopakami 😈 A photo posted by dodaqueen (@dodaqueen) on Apr 6, 2015 at 8:20am PDT

A co działo się u Natalii Siwiec? Jako jedna z nielicznych, pochwaliła się udekorowanym koszyczkiem i tym, że spędziła Wielkanoc w Hotelu Tiffi w Iławie, którego jest twarzą. Pojechała tam w towarzystwie nie tylko męża, lecz także pasierba. Wspólnie spędzili czas, m.in. grając na konsoli...

Reklama

💕💕💕💕😘😘😘 #wielkanoc #family #love #tiffi #hoteltiffi @mateusz.raduszewski A photo posted by NATALIA SIWIEC Official❎ (@nataliasiwiec.official) on Apr 5, 2015 at 2:40am PDT

Zobacz także:

Jak, gdzie i z kim gwiazdy imprezowały w marcu?

Chodakowska i Lewandowska: która ma trudniej?

Najlepsze zdjęcia gwiazd z Instagrama!