Pani Domu: Wielkanoc tuż-tuż. Przygotowujesz się już do niej?

Klaudia Halejcio: Tak, choć powinieneś zapytać: Czy się przygotowujemy? Bo w moim domu w przedświąteczne zakupy, sprzątanie i gotowanie zaangażowana jest cała rodzina.

Za co ty odpowiadasz?

Ja, siostra i mama królujemy w kuchni. Każda z nas ma swój styl gotowania. Mama to mistrzyni tego, co tradycyjne, siostra Monika łączy tradycję z nowoczesnością, a ja sięgam prawie wyłącznie po to, co nowe.

Ale gotowania nie uczyłaś się tylko na nowinkach kulinarnych?

Skądże znowu?! Musiałam najpierw poznać podstawy. Moimi nauczycielkami były mama Grażyna i babcia Janina. Od nich nauczyłam się najwięcej.

Jakie danie wielkanocne pamiętasz najlepiej z dzieciństwa?

Hmmm... Trudne pytanie, bo wszystko było takie pyszne. Ale chyba mistrzowski był właśnie żurek. Mama pochodzi z Bydgoszczy, a to przecież stolica kujawskiego wariantu tej zupy, cenionego w całej Polsce. Przyznam się jednak, że i ten przepis od jakiegoś czasu modyfikujemy, dodając biały twaróg. To chyba wpływ wschodniej kuchni. Twaróg kroimy drobno i posypujemy nim zupę. Takie zestawienie jest przepyszne!

A oprócz żurku, co jeszcze gości na waszym świątecznym stole?

Nie jesteśmy oryginalni, bo tradycja zobowiązuje. Na pewno są jajka na wiele sposobów, baby wielkanocne i mazurki.

Lubisz słodkości?

Tak, ale bez przesady. Znacznie więcej radości mają z nich moje siostrzenice: 7-letnia Antonina i 2-letnia Pola. Mieszkają razem ze swoją mamą, starszą ode mnie o 10 lat Moniką, w Norwegii.

A kiedy przyjeżdżają do Polski, staram się im zapewnić jak najwięcej fajnej zabawy, rozrywek. Znają już polskie tradycje wielkanocne?

Doskonale! A kto z nimi malował jajka i robił kraszanki, wydrapując wzorki na skorupkach? Kto? Ciocia Klaudia! (śmiech) Przed Wielkanocą rozkładam na stole farby, ozdoby i razem robimy kurczaczki do koszyczków ze święconką i mnóstwo pisanek.

Jesteś więc chyba takim „rodzinnym kaowcem”?

I naprawdę to lubię. Tak samo jak chwile, kiedy idziemy całą rodziną na warszawskie Stare Miasto poświęcić jedzenie, a później na długi spacer. Wtedy czuję siłę rodzinnych więzi. Siostra mieszka przecież daleko i właśnie w Wielkanoc mam szansę pobyć z nią, nagadać się, nacieszyć.

Jesteście do siebie podobne?

Jak wszystkie kobiety w mojej rodzinie lubimy zaszyć się w domowych pieleszach, najchętniej w kuchni. Rozmawiamy, wymieniamy się pomysłami, inspiracjami kulinarnymi.

Skąd je czerpiesz?

Z blogów, restauracji, które odwiedzam. Ale przyznam się, że nie jestem w stanie gotować dokładnie tak, jak jest to napisane w przepisie. Zawsze dodam coś od siebie, pozmieniam. Jestem więc taką „kucharką nieprzepisową”!

Może jako studentka czwartego roku psychologii potrafisz wyjaśnić, przyczyny takiego postępowania?

Nie widzę w tym problemu. Po prostu taka już jestem!

Za to Monika, którą grasz w serialu Polsatu „To nie koniec świata”, to postać skomplikowana psychologicznie: szarpiąca się między dobrem a złem.

Ale to przecież kobieta z krwi i kości! I cieszę się, że w końcu gram kogoś starszego od siebie. To dla mnie ciekawe wyzwanie.

Takie jak „Taniec z gwiazdami”?

To zupełnie coś innego. Ten show to przede wszystkim okazja do poprawienia formy fizycznej. Same treningi dały mi mnóstwo energii.

A skąd czerpiesz ją na co dzień?

Śpię bardzo krótko, czasem trzy, cztery godziny na dobę, bywam więc zmęczona. Ale za to świetnie odpoczywam wśród przyjaciół. Mam taką paczkę znajomych, z którymi spotykamy się i...

...niech no zgadnę: tańczycie?

Nie, gotujemy! Wymyślamy tylko w jakim stylu przyrządzimy dania, robimy zakupy i wspólnie pieczemy, doprawiamy, a później zajadamy, ciesząc się chwilą i rozmową.

Zupełnie jak w święta!

Rzeczywiście!

A wyobrażasz sobie Wielkanoc spędzoną gdzieś daleko, choćby na pięknej, egzotycznej wyspie?

Nie, nie i jeszcze raz nie! No, chyba, że zabrałabym tam ze sobą wszystkich, którzy są mi bliscy.

