Wystarczy poświęcić chwilę uwagi, by zorientować się, jak bardzo Joanna Krupa jest szczęśliwa w związku. Gwiazda nieraz szczerze wypowiadała się o gorących uczuciach, jakie łączą ją i jej męża Douglasa Nunesa. Od pewnego czasu wiadomo też, że para stara się o dziecko. Joanna Krupa zamierza z pompą pochwalić się ciążową nowiną.

Reklama

Joanna Krupa wzięła ślub kościelny! Suknia ślubna? Powalająca!

Joanna Krupa ogłosi w TV ciążę

Joanna Krupa wzięła ślub z Douglasem na początku sierpnia tego roku. Wydaje się, że świata nie widzi poza swoim wybrankiem. Gwiazda wyznała też w wywiadzie dla „Vivy”, że dopiero przy nim poczuła, że chce mieć rodzinę. „Wcześniej myślałam, że mam na to czas. Ale gdy poznałam Douglasa, zrozumiałam, o czym mówiły moje przyjaciółki. Że poznały faceta, z którym strasznie chcą mieć dzieci” – mówiła.

Z kolei podczas innego wywiadu, dla „Faktu”, Joanna przyznała, że starają się o dziecko. „Mam nadzieję, że już wkrótce się uda” – powiedziała. A radosną nowinę o zajściu w ciążę gwiazda chciałaby ogłosić za miesiąc w programie telewizyjnym.

Mam nadzieję, że na finale ‚Top Model’ coś już będzie, że tak powiem, w piekarniku i będę mogła to zdradzić w programie – powiedziała.

To ciekawy scenariusz, mocno różniący się od historii ciążowych innych gwiazd w Polsce. Większość celebrytek do ostatniego momentu ukrywa przed mediami informację o ciąży, a jak już się przyznają, to na Instagramie. A Joanna zamierza to zrobić w wielkim stylu, przed całą Polską. A co!

Reklama

Więcej newsów o gwiazdach:„Co to za suknia, Kate?!”. Księżna w ogniu krytyki. Dostało jej się za coś jeszczeUps! Meghan zaliczyła wpadkę?! Suknia księżnej przypadkowo pokazała... zbyt dużo?