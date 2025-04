Joanna Krupa jest już po ślubie kościelnym! Miesiąc temu modelka poślubiła swojego partnera w czasie prywatnej uroczystości w Los Angeles. Para wzięła wówczas ślub cywilny. W miniony weekend małżonkowie powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w Krakowie.

Drugi ślub Joanny Krupy - data i miejsce

Ślub kościelny Joanny Krupy i Douglasa Nunesa odbyła się 4 sierpnia w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, kościele św. Piotra i św. Pawła. Uroczystość była skromna i miała charakter prywatny.

Zrobiliśmy to! To była bardzo mała, rodzinna uroczystość. Chcieliśmy podzielić się nią z ludźmi, których kochamy - napisała Joanna Krupa na Instagramie.

Joanna Krupa pokazała na Instagramie wideo, na którym widać wzruszający moment, kiedy idzie do ołtarza, przy którym czeka na nią ukochany.

Wśród niewielu zaproszonych gości znaleźli się jedynie najbliżsi państwa młodych. Nie zabrakło znanych przyjaciół pary. Zjawili się m.in. Dawid Woliński i Joanna Jabłczyńska. Kilka dni wcześniej Joanna Krupa zorganizowała w Polsce wieczór panieński, na którym bawiła się m.in. Magda Gessler.

Joanna Krupa po ślubie będzie nosić podwójne nazwisko.

Będę się nazywać Krupa-Nunes. Rozmawialiśmy o tym i postanowiłam, że zostawię człon Krupa i dodam jego nazwisko - mówiła jakiś czas temu w programie „Dzień Dobry TVN”.

Modelka pokazała swój brzuch po ciąży. I jest „szok”! Powód? Rozstępy, fałdki, wiotka skóra...

Suknia ślubna

Państwo młodzi w dniu ślubu wystąpili w tradycyjnych strojach. Douglas Nunes miał na sobie klasyczny, ciemnogranatowy garnitur, białą koszulę i krawat. Joanna Krupa zdecydowała się na suknię ślubną w kolorze białym. Modelka wybrała fason syreny, który pięknie wyeksponował figurę, podkreślając talię i dekolt. Joanna Krupa zdradziła, że projektantką jej sukni ślubnej jest Sylwia Romaniuk.

Ślubną stylizację uzupełnił prosty, długi welon z delikatnym aplikacjami. Panna młoda miała włosy upięte w kok oraz subtelny, kobiecy makijaż.

Kim jest drugi mąż Joanny Krupy?

Douglas Nunes to amerykański producent filmowy i biznesmen. Podobnie jak Joanna Krupa kocha zwierzęta. Podobno przyszli małżonkowie poznali się właśnie w trakcie spaceru ze swoimi psami! Do zaręczyn doszło w marcu 2018 roku. Na ślub zdecydowali się zaledwie po kilku miesiącach. Przypomnijmy, że Joanna Krupa wcześniej była żoną biznesmena Romaina Zago. Ślub pary odbył się w 2013 roku. Ceremonia była huczna i pełna przepychu. W 2017 roku doszło do rozwodu. Małżonkowie nie mieli dzieci.

Joanna Krupa nie wyklucza, że z drugim mężem doczeka się potomstwa.

Jest niesamowitym człowiekiem, jestem bardzo szczęśliwa i cieszę się, że tak wyszło. Jeśli chodzi o dzieci, to wszystko może się zdarzyć. On bardzo chce mieć dzieci. Ale czekaj! Najpierw ślub. A nie dziecko najpierw! - mówiła kilka miesięcy temu w rozmowie z Nowa TV.

Zatem pierwszy etap już za małżonkami! Czekam na ich kolejne kroki. ;)

