W poniedziałek wieczorem internet obiegła wstrząsająca wiadomość, że jeden z finalistów „Top Model” jest zarejestrowanym w Stanach przestępcą seksualnym. Ma nim być uwielbiany przez widzów Dominic D'Angelica, którego fani show pokochali za pozytywne nastawienie do życia i zaangażowanie w pracę. Okazuje się, że jego przeszłość może przekreślić szansę na karierę.

Model pochodzący z USA miał dopuścić się kilka lat temu czynności seksualnej z 15-letnią dziewczyną, co jest w Stanach nielegalne. D'Angelica miał wówczas 23 lata. W oficjalnym amerykańskim rejestrze przestępców seksualnych, który jest jawny, widnieją jego dane, potwierdzając, że taka sytuacja miała miejsce.

Zarząd TVN-u podjął decyzję o dyskwalifikacji Dominica z finału „Top Model”. Na oficjalnych profilach stacji w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie.

W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje

- czytamy na oficjalnej facebookowej stronie programu „Top Model”