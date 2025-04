Książęca para z Sussex przebywa obecnie z oficjalną wizytą w Australii. Wszystkie oczy skierowane są w stronę ciężarnej księżnej Meghan. Dziennikarze i fotoreporterzy wypatrują ciążowego brzuszka, który jest już wyraźnie widoczny! Obiektem rozmów jest jednak zdjęcie, które eksponuje inną część ciała księżnej.

Reklama

Niefortunna stylizacja księżnej Meghan z Australii

Jednym z miejsc, które odwiedzili księżna Meghan i książę Harry była plaża Kingfisher Bay na wyspie Fraser. Książęca para odbyła m.in. spacer po promenadzie oraz spotkanie z mieszkańcami okolicy. Księżna Meghan dostosowała stylizację do okazji. Miała na sobie niezobowiązującą, letnią sukienkę w poziome pasy, do której dobrała sandały, wiązane wokół kostek. Pod kreacją rysował się zaokrąglony brzuszek. Księżna wyglądała naturalnie i bardzo kobieco.

W pewnym momencie księżna przykucnęła, by przywitać się z niepełnosprawną kobietą z tłumu. Kiedy kucnęła, rozporek po bokach sukienki, rozchylił się, odsłaniając łydki i uda księżnej. Zdjęcie zostało opublikowane przez wiele zagranicznych mediów. Pojawiło się nawet na... oficjalnym profilu Pałacu Kensington.

Malkontenci natychmiast zarzucili księżnej Meghan wpadkę, przytaczając protokół, który nakazuje kobietom z brytyjskiej rodziny królewskiej noszenie strojów, które przesadnie nie eksponują walorów figury. Natychmiast pojawił się argument, że księżna Kate nigdy nie zdecydowałaby się na taką kreację. Warto jednak zaznaczyć, że Kate i Meghan przypadły zupełnie inne role w brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Czy sytuację faktycznie można uznać za wpadkę? Konserwatystom z pewnością nie spodobała się swobodna stylizacja księżnej Meghan. Jednak żona księcia Harry'ego od dawna przyzwyczaiła nas do swojego dość swobodnego podejścia do zasad protokołu. Nierzadko zdarzało jej się łamać skostniałe zasady. Gdyby zdjęcie faktycznie przedstawiało coś niestosowanego, z pewnością nie zostałoby opublikowane na oficjalnym profilu Pałacu Kensington.

Co więcej, niewykluczone, że właśnie Meghan przypadła rola, by nieco poluzować obyczaje panujące na dworze. Od wielu lat brytyjska rodzina królewska stara się być bliżej ludzi. Meghan i Harry idealnie wpisują się w ten trend. Ich naturalność, autentyczność i swoboda w kontaktach z ludźmi z pewnością przysłuży się do odświeżenia wizerunku monarchii.

Reklama

Przeczytaj:

Wydało się?! Książę Harry przez przypadek zdradził płeć dziecka?

Księżna Meghan nie poinformowała ojca o ciąży?! Zaskakujące wyznanie Thomasa Markle