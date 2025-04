Marcin Tyszka uchodzi za najostrzejszego jurora w polskim Top Model - nie waha się wypowiedzieć słów krytyki, czasem nawet bardzo ostrych. Tym razem jednak widzowie programu jednogłośnie stwierdzili, że przekroczył pewną granicę, która nie powinna być przekroczona.

Reklama

Coraz więcej mówi się o tym, że w przestrzeni publicznej brakuje różnorodności w kobiecych sylwetkach zwłaszcza w modzie, która niestety ciągle kształtuje ideał kobiecości. Niestety nasze marzenia to jedno, a rzeczywistość - drugie. O ile w zagranicznych kampaniach pojawia się coraz więcej modelek wyłamujących się z chorych wzorców ukształtowanych dziesiątki lat temu, tak u nas, jak się okazuje, temat body positive w modzie niestety ciągle kuleje.

Marcin Tyszka do modelki plus size: schudnij dwa rozmiary

Na powrót kultowego programu przez pandemię przyszło nam czekać wyjątkowo długo. Już pierwszy odcinek jednak wywołał prawdziwy skandal. Swoich sił w castingu próbowała Agata Wiśniewska, modelka plus size. Większość jury zachwyciło się jej figurą i wrodzonym seksapilem, ale Marcin Tyszka od samego początku robił jej niewybredne komentarze.

Agata od dłuższego czasu walczy o to, by kobiety plus size były coraz popularniejsze w polskim modelingu. Sama mówi, że bardzo ich brakuje, a jak się pojawiają, od razu towarzyszą im nieprzychylne komentarze. Marcin Tyszka nie był fanem jej urody. Od razu powiedział, że przecież może zmienić coś w swojej sylwetce. Gdy Dawid Woliński poprosił go o przykłady co by zmienił w modelce, ten odparł:

Dwa rozmiary.

Po zrobieniu zdjęć Agacie Wiśniewskiej fotograf przyznał jednak, że jest bardzo fotogeniczna, nie zabrakło jednak jakiegoś „ale”. Koniec końców modelka przeszła do drugiego etapu.

Myślę, że będzie ci bardzo ciężko w tym zawodzie. Kamera cię lubi, ale czy świat mody? - skomentował jeszcze jej zdjęcia.

Widzowie przyznali jednogłośnie, że komentarze fotografa były nie tylko niepotrzebne, ale przede wszystkim bardzo nie na miejscu.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Ola Żebrowska pokazała ciało po ciąży. Ma bardzo ważny apel do wszystkich kobiet

Modelka plus size ostro o podwójnych standardach w modzie. Poszło o... sukienkę w truskawki

Kasia Smutniak stworzyła wyjątkowy filtr na Instagramie. Możesz poczuć się jak osoba dotknięta bielactwem