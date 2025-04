Media huczą od doniesień na temat jednego z uczestników modowego programu TVN. Dominic d'Angelica był w przeszłości skazały za przemoc seksualną i odbył karę więzienia. Fani „Top Model” od razu podzielili się na tych, którzy stanęli po stronie ofiary oraz tych, którzy nie wierzą w winę modela.

Reklama

Stacja zareagowała i zdyskwalifikowała uczestnika, on sam zdążył już wydać oświadczenie w tej sprawie. To nie jest jednak pierwszy skandal, który widzowie mieli okazję oglądać na antenie „Top Model”. Przypominamy najgłośniejsze afery i wpadki w programie.

Największe skandale w „Top Model”

W tej samej edycji programu widzowie byli oburzeni komentarzem piosenkarki Patrycji Markowskiej, który skierowała w stronę uczestników, gdy jako gość zasiadła w jury. Podczas ocenienia pracy Ernesta na planie zdjęciowym powiedziała, że „prędzej by go adoptowała niż bz*knęła”. Fani programu ostro skrytykowali to zachowanie.

Co roku podczas finału pojawiają się doniesienia o tym, że rzekomo jest ustawiony. W poprzedniej, 8. edycji emocji było jednak wyjątkowo wiele. Program wygrał Dawid Woskanian, 20-letni model chorujący na zespół Tourette'a. Widzowie uważali, że tytuł top modelki znacznie bardziej należał się Oldze Kleczkowskiej, którą od początku wielu uważało za faworytkę. Chociaż zdobyła najwięcej punktów od jury, nie wygrała programu. Wtedy pojawiły się głosy, że finał był ustawiony, by wygrał chłopak z chorobą.

To nie jedyna sprawa, która zwróciła uwagę widzów 8. edycji show. Za kontrowersyjną decyzję uznali podarowanie złotego biletu Klaudii El Dursi. Ta utrzymywała, że nie miała wcześniej dużego kontaktu z modelingiem, jednak pojawiły się głosy, że jest podstawioną profesjonalistką.

Na finale 7. edycji programu przydarzyła się ogromna wpadka - dla niektórych zabawna, dla innych naprawdę tragiczna. Joanna Krupa błędnie ogłosiła, kto opuszcza finał. Okazało się, że zdjęcie na ekranie uczestników różniło się od tego, które wyświetliło się na ekranach dla widowni. Po chwili zamieszania okazało się, że z programu odpada Anna Markowska.

Jedna z najgłośniejszych afer w „Top Model” było bez wątpienia zachowanie jednego z jurorów, Dawida Wolińskiego. Widzowie zarzucali, że program traktuje dziewczyny jak bydło i zmusza je do eksponowania ciał w bardzo kusych kreacjach. W 2011 roku projektant chciał sprawdzić naturalność biustu jednej z uczestniczek. Do KRRiT wpłynęła prywatna skarga na cały program.

„Top Model” było też powodem konfliktu między Joanną Krupą a Anją Rubik. Stacja długo nie mogła się zdecydować, która z modelek będzie lepszą jurorką. Ostatecznie Krupa została prowadzącą, a Rubik - członkinią jury i gościem specjalnym kilku odcinków. Mimo to modelki nie mogły dogadać się na planie - przez długie lata unikały się na korytarzach!

Reklama

To też może cię zainteresować:

Muniek Staszczyk przez wiele lat tkwił w szponach nałogu. Dopiero wylew pomógł mu wyjść na prostą

Związki tych gwiazd zdecydowanie nie przetrwały próby czasu. Oto najkrótsze małżeństwa w showbiznesie

Dorota Szelągowska o doniesieniach medialnych na temat rozwodu: pewne rzeczy powinniśmy zachować dla siebie