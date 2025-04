Trendy w sukienkach na wesele zmieniają się bez przerwy, ale ciągle goście stosują się do jednej zasady - tego dnia biel oraz kremowe odcienie są zarezerwowane wyłącznie dla panny młodej. Sylwia Bomba jednak jako gość postanowiła wyłamać się z tych zasad i na wesele wybrała bardzo kontrowersyjną sukienkę. W komentarzach posypały się komplementy, ale też i ostra krytyka.

Reklama

Gwiazda Gogglebox wywołuje kontrowersje sukienką na wesele

Sylwia Bomba wybrała na wesele model nie tylko w bardzo jasnym, prawie białym kolorze, ale też i o kroju, który bardzo mocno przypomina klasyczne suknie ślubne. Jest uszyta z koronki, długa do ziemi, ma bardzo głęboki dekolt i kształt syrenki.

Widząc to zdjęcie, można pomyśleć, że gwiazda nie jest gościem na weselu, ale właśnie... panną młodą. Dokładnie to samo zauważyli jej obserwatorzy na Instagramie, a w komentarzach ostro ją skrytykowali.

Pięknie wyglądasz, ale ja jako przyszła panna młoda serio to bym się wściekła, jakby mi koleżanka przyszła w białej długiej sukni.

Trochę słabo, bo to kolory zarezerwowane dla panny młodej. Nie chciałabym, aby na moim ślubie ktoś się ubrał w ten sposób.

Na wesele tak średnio, panna młoda ma być gwiazdą, nie ty - czytamy w komentarzach.

Czy Sylwia Bomba faktycznie popełniła nietakt? Według siebie - nie. Na zarzuty stawiane jej w komentarzach odpowiedziała w ten sposób:

To nie jest biała sukienka, jest pudrowo-brzoskwiniowa.

Prawda jest jednak taka, że dzisiejsze suknie ślubne są nie tylko w kolorze śnieżnej bieli. Dla panny młodej w tym wyjątkowym dniu zarezerwowane są także odcienie kremowe, beżowe czy pudrowe. Suknia ślubna jest jasna właśnie po to, by to ona wyróżniała się na tle innych. Zakładanie konkurencyjnej kreacji jest więc sporym faux pas.

Sukienki na imprezy weselne i na inne okazje. Zajrzyj na Modago.pl i wybierz dla siebie sukienki na wesele.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Fani Britney Spears wierzą, że piosenkarka wysyła ukryte wołania o pomoc. Czy ojciec kontroluje każdy jej krok?

Na studiach pracowała jako sprzątaczka, teraz jest gruzińską księżniczką. Życie Kasi Pakosińskiej przypomina romantyczny film

Nowe zdjęcie Adele wprawiło fanów w osłupienie. To naprawdę ona?!