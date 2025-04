Gwiazdy, celebryci, dziennikarze i osoby z pierwszych stron gazet oraz znane z telewizyjnych ekranów bawiły się 3 lutego 2018 na 18 Charytatywnym Balu Dziennikarzy!

Bal poprowadzili Agnieszka Woźniak-Starak, Agata Młynarska, Krzysztof Ibisz i Marcin Cejrowski. Muzyczną gwiazdą był zespół Blue Cafe.

Reklama

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Kreacje gwiazd na Balu Dziennikarzy

Kto zachwycił stylizacją podczas wieczoru? Naszym zdaniem najpiękniej wyglądały Kinga Rusin i Agnieszka Woźniak-Starak. Monika Olejnik jak zawsze zaskoczyła awangardowym dodatkiem. Najskromniejszymi oklaskami (mówiąc eufemistycznie) nagradzamy kreacje Doroty Gardias i Anny Kalczyńskiej. Dlaczego?

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z balu w naszej w galerii i podzielenia się opiniami. (Na początku najlepsze kreacje, na końcu te mniej udane).

Charytatywny Bal Dziennikarzy - licytacje. Ile zebrano pieniędzy?

Kreacje gwiazd to oczywiście gorący temat, ale nawet te najpiękniejsze nie powinny przyćmić najważniejszej idei i celu tego balu - zbierania pieniędzy dla potrzebujących.

Co licytowano podczas Balu Dziennikarzy 2018?

Na aukcję jedną ze swoich broszek przekazała była premier Beata Szydło. Licytowane były też scenariusz pierwszego odcinka serialu „Ucho Prezesa” z autografem Roberta Górskiego, oryginalny scenariusz filmu „Sztuka kochania” z podpisami twórców, nauka jazdy konnej z Piotrem Kraśko, T-shirt polskiej reprezentacji w piłce nożnej z autografami zawodników.

W sumie do wylicytowania przekazanych zostało 16 przedmiotów na łączną kwotę 400 tys. zł. Najwięcej - czyli 100 tys. zł zapłacono za scenariusz pierwszego odcinka serialu internetowego „Ucho Prezesa” z autografem Roberta Górskiego.

O tym się mówi!

Reklama

„Mam raka, rak nigdy nie będzie miał mnie”. Joanna Górska jest już po ostatniej chemii

Dwa lata temu zdjęcie, jak wolontariuszka podaje wodę zagłodzonemu dziecku, obiegło cały świat. Jak się ma chłopiec dziś