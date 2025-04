Duńska wolontariuszka Anja Ringgren Lovén wrzuciła post na Facebooka, w którym wspomina, jak ratunkowa misja do Afryki sprzed dwóch lat, którą odbyła z mężem, zmieniła jej życie. Zdjęcie uratowanego z ulicy, zagłodzonego chłopca poruszyło wtedy świat.

„Od tamtego dnia minęły 2 lata. Dziś pokazujemy zdjęcia uratowanego chłopca. Daliśmy mu imię Hope (nadzieja - przyp. red.). Przeżył. Słowa to za mało. Te zdjęcia jedno po drugim najlepiej opowiadają jego niesamowitą historię i przemianę” – napisała wolontariuszka.

Poznajcie historie pełną nadziei i zobaczcie, jak wyglądały dla Hope ostatnie dwa lata. Zdjęcia i historia uratowanego chłopca w galerii.

